Gobierno espera que ARENA retome el diálogo

Yaneth Estrada

@caricheop

El Secretario técnico y de planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que esperan que ARENA vuelva a la mesa de diálogo. “Queremos expresarles, que los estamos esperando para seguir dialogando, como con todos los actores”, dijo.

No obstante, explicó que se necesita imprimirle una ruta y un sello distinto a esta nueva fase de negociación.

“Nos tenemos que abrir, los partidos mayoritarios, a que en el diálogo participen, además de los partidos políticos, otros actores. Llegó el momento de tener intermediación, testigos, en estas mesas porque la población salvadoreña quiere que se dialogue para encontrar resultados y soluciones a sus problemas”, afirmó.

Y entre los actores que podrían incluirse mencionó representación de Naciones Unidas, sector privado y la cooperación internacional.

Sobre un posible recurso de inconstitucionalidad a presentar por ARENA a la aprobación del Presupuesto General de la Nación la semana pasada en de la Asamblea Legislativa, reconoció que es un derecho que les permite la democracia; aunque lo consideró desgastante, incluso, para la misma Sala de lo Constitucional, “que cualquier cosa que no le sale bien a ARENA” la termina presentado ante esa instancia.

Se vuelve una alternativa (la Sala) a la solución de los problemas de ARENA”, valoró Lorenzana.

“Siendo el partido mayoritario, teniendo el grupo parlamentario más grande, no tiene la capacidad de construir entendimientos con los otros sectores políticos; y terminar perdiendo una votación no deja de generar este tipo de reacción. Es como ser uno fuerte y sentirse impotente”, ejemplificó Lorenzana.

Forma correcta

Además, el Secretario Técnico afirmó que el Presupuesto de la Nación está financiado y que fue aprobado de la manera correcta. “Es un presupuesto equilibrado, que ha presentado todas las fuentes (de financiamiento).

Es un presupuesto bastante austero que tiene una reducción en lo que tienen que ver con el Órgano Ejecutivo, tiene una reducción del 17% en gastos y bienes y servicios; no así los otros órganos del Estado y las instituciones descentralizadas y empresas autónomas, que tienen niveles de gasto mayores”.

Asimismo, reiteró que el gobierno está en la ruta de cumplimiento de los puntos del primer acuerdo fiscal arribado en noviembre pasado. “El gobierno tiene lealtad en el cumplimiento de los acuerdos, no aceptamos eso de que estamos incumpliendo los acuerdos y por eso pedimos que lo primero que podemos revisar es el cumplimiento de los acuerdos.

Hay un primer acuerdo fiscal, nosotros estamos en la ruta de cumplimiento de ese acuerdo fiscal”, subrayó.

Sobre este punto, comentó que uno de los acuerdos fue la aprobación de los $550 millones en bonos y la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en donde se establecen las reglas del juego; sin embargo, el funcionario aclaró que la referida Ley fue aprobada después de haber presentado el Presupuesto General de la Nación al parlamento.

“Por lo tanto, algunas de esas cosas se están adecuando, por ejemplo, una reducción en bienes y servicios ya existe, todavía no se puede prever el ajuste en materia de ingresos en este presupuesto; no está porque no tenemos todavía resuelto el tema de los ingresos. Son de los temas que tenemos que seguir dialogando porque ese presupuesto fue presentado antes de la aprobación de Ley de Responsabilidad Fiscal”, añadió.

“La Constitución lo que establece es que el gobierno está obligado a presentar todas las fuentes de financiamiento en el Presupuesto General y, al mismo tiempo, plantear en el presupuesto todos aquellos gastos que considere necesarios; porque hay cosas que pueden ser necesarias, pero que no es posible financiarlos en determinado momento.

Eso es lo que dice el Artículo 228 de la Constitución”, detalló.