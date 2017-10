Ernesto «Che» Guevara: Una mirada a la conciencia humana-revolucionaria. Parte I.

Rodrigo Colorado,

Para iniciar esta reflexión teórica, se cita al Dr. Fidel Castro, quien dijo «Porque cuando se habla del Che se habla de un prototipo humano, no de un dios o de un santo; no puede ser, no es una idea mística, es una idea muy racional y pensada: el Che como un modelo de hombre, como un modelo de revolucionario, como un hombre heroico, como un hombre de gran valor, como un hombre generoso, como un excelente compañero» (Castro, 1991).El día 8 de octubre de 1967, se cumplen 50 años de la caída en combate del guerrillero heroico, el Dr. Ernesto Guevara (Che) en Bolivia, justo a los 39 años de edad. En este contexto de conmemoración sobre la memoria del Che, los Estados Latinoamericanos se vuelven a segmentar en dos polos de izquierda «Alternativa» y Neoliberalismo desde los hijos de los criollos. El regreso de los Gobiernos Neoliberales se acentúa cuando la hegemonía de la derecha conservadora en Estados Unidos se recarga. El espectro del Che Guevara reaparece en un valle de sombras y penurias en donde los desposeídos se ven nuevamente vilipendiados por los gobiernos de turno Neoliberales tales como los de Argentina y Brasil, la falta de un trabajo de educación popular (Betto, 2017) y de concientización a los ciudadanos para la defensa de los gobiernos de izquierda progresista, puede ser un elemento que ayude a la consolidación de la hegemonía Neoliberal del presidente Trump y demás «paladines» latinoamericanos.Habría que repensarse: ¿Qué significado tuvo el Neoliberalismo para las izquierdas Latinoamericanas e internacionales, en las tres últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI?, el pensamiento del Fin de la Historia, está muy ligado ha dicho sistema económico, su exponente es Francis Fukuyama.La decadencia de la vida comunitaria sugiere que en el futuro correremos el riesgo de convertirnos en los últimos hombres, seguros y absortos en nosotros mismos, en busca de comodidades privadas y carentes de anhelos por objetivos más altos. (Fukuyama, p.345).Con estas palabras que se citan sobre Francis Fukuyama, se devela el pensamiento Neoliberal de la década de los noventas, con el triunfo evidente del Capitalismo ante el Socialismo Real moribundo, se negaba cualquier tipo de expresión de lucha reivindicativa de los nuevos movimientos sociales.Pero no solamente significo un momento de silencio de los movimientos sociales en el planeta, años más tarde llegaría el triunfo de los gobiernos progresistas en América Latina, pero estos gobiernos percibieron como la economía mundial se venía en quiebra, por ejemplo Eric Hobswanm (2009), consideraba que el Socialismo Real y Capitalismo ya habían fracasado y que el mundo probablemente transitaría a una economía mixta privada y pública y era un problema que dicho autor le planteaba a las izquierdas ¿de cómo deben sostener dicho proyecto? En este contexto reaparece el ideario del Che Guevara, como un cimentador de la conciencia revolucionaria y humanista, para reorganizar el camino a las izquierdas partidarias y sociales.Un claro ejemplo de praxis humanista y revolucionaria, similar a la actitud del Che Guevara, es la posición del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, A.C (2017), quienes consideran construir una investigación comprometida con las clases oprimidas frente a la era del Neoliberalismo versión Trump, del cual hay que criticar públicamente a su poder; deconstruir nuestras categorías racistas, coloniales, sexistas, patriarcales; poner el conocimiento y sus beneficios al servicio de los oprimidos; colaborar con y hacer partícipes a los sujetos con los que investigamos (Llanes, 2017). Una actitud digna a seguir para los estudiantes, académicos comprometidos y pueblo en general.En esa búsqueda de libertad se encuentra la conmemoración del día del guerrillero heroico, el cual debe significar para los partidos de izquierda y movimientos sociales un momento para reflexionar y para replantearse la praxis revolucionaria, es volver a retomar el sendero de la persuasión, educación y concientización de las masas populares. Por eso es necesario entender tres pilares que cimientan el pensamiento del Che Guevara y estos son: Su biografía; es decir, su etapa educativa en la niñez, adolescencia y juventud, su proceso de producción teórica y su praxis, este último pilar es elemental y retroalimenta el pensamiento marxiano del Che Guevara. La niñez, adolescencia y juventud de Ernesto Guevara.Ernesto Guevara nace el 14 de junio de 1928 y es inscrito en el Registro Civil del Rosario, Argentina (Santarelli, 2004). La familia Guevara compuesta por Ernesto Guevara y Celia Guevara (Madre) y su hermano pequeño hermano Juan Martín (Universidad Complutense de Madrid, 2017), vive en Puerto Caraguatay, en la provincia de Misiones, donde el padre tenía una plantación de yerba mate. A los dos años Ernesto adquiere el asma, enfermedad que sufrirá toda la vida. Por esa razón, siguiendo el consejo del médico, los padres se mudan a Córdoba en 1932. Una mirada de los entornos educativos familiares y pares de Ernesto.Para conocer sobre la vida de Ernesto Guevara es necesario conocer sobre su niñez, adolescencia y juventud, es por ello que citare los testimonios de personas claves que conocieron a este personaje latinoamericano del siglo XX.Para la cocinera de la familia Guevara, Rosario González, consideraba que a Ernesto leer le gustaba muchísimo. Leía sus libros, tenía una biblioteca preciosa, no de cuentos de niño chiquito, de la hormiguita, también él tenía. Él ya se dedicaba a las más grandes obras, leía el Robin Hood, Genoveva de Grabante, El Corsario Negro, me los prestaba para leerlos. Rosario González (Altamira., 2001).Para el compañero del segundo viaje por Latinoamérica, Carlo Ferrer nos comenta sobre la familia Guevara: Todos leían en esa casa, porque el viejo Ernesto era un gran lector. Celia hizo leer mucho a Ernesto, inclusive Ernesto leía por lógica, había inviernos que no podían salir, por el mal tiempo (Ibídem).Las personas que conocieron a Ernesto Guevara en sus entornos familiares nos lo describen como un niño que leía mucho y que era acucioso, también así lo describen sus pares de viaje por Latinoamérica, este es un pilar para comprender el hito Latinoamericano que conocemos como «Che», el líder carismático de la Revolución Cubana. No hay Che Guevara sin este primer pilar, el niño, adolescente, joven y hombre lector que se regocija entre sus libros, de la educación familiar y de sus viajes en los cuales convive con las tradiciones populares de los pueblos latinoamericanos (Santarelli, 2004).

