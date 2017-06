Iris Gálvez

Hace unas semanas visitó nuestro país Carlos Bonilla , un reconocido exponente de la danza contemporánea salvadoreña que ha traspasado fronteras y continentes, un chico que ha luchado por sus sueños y por poner en alto el país que lo vio nacer.De ese encuentro casi por casualidad en el recorrimos algunos lugares como Joya de Cerén, Ruinas de San Andrés y una visita relámpago al lago de Coatepeque surgió la curiosidad por el evento que producirá en unas semanas en el país, en medio de una apretada agenda nos contestó algunas preguntas para conocer detalles importantes sobre “MAS DANZA EL SALVADOR” .

DCL: Coméntanos que es “MAS DANZA EL SALVADOR”

Cuando surge

EL festival aparece como una idea a mediados del 2013, surgió como una interrogante de ¿qué hace falta en El Salvador para poder tener estos festivales tan comunes en Europa? y me dedique a recordar el talento nacional, nuestros teatros y que las escuelas están llenas de alumnos muy buenos, lo que significo que lo tenemos todo; y fue cuando dije es el momento de intentar llevar este proyecto a El Salvador y aportar algo a mi país y fue cuando se lo comente a Isa Torres y se lanzo de lleno conmigo, con la idea además que es muy difícil que alguien se pague un billete aéreo y tomar clases en España o Francia, por lo que mejor era llevarlo al país

Quienes lo integran

Oficialmente somos tres personas; Isa Torres, Bessy Laínez (productoras de Marketing 29/11) y yo como director. Sin embargo hay muchas personas detrás que siempre están colaborando y apoyando muchísimo el festival desde su inicio

A quienes está dirigido

El festival va dirigido a bailarines desde los 7 que quieran profundizar sus conocimientos en la danza del Ballet, Jazz y contemporáneo, además realizamos unos talleres extra para los maestros y quiera conocer como están trabajando en el viejo continente

Cuanto tiempo dura

Son 5 días de talleres intensivos y hay talleres durante todo el día

Desde cuando se está organizando este evento en el país y si hay otros similares en Europa o Latinoamérica

Este será su cuarta edición, de momento hay una por año; la pregunta es muy interesante , en Centroamérica no hay otro festival que se le parezca, y que sea producido con artistas europeos, en Suramérica y norte América hay alguno que se le parezca, pero el nuestro es de muy buen nivel y un buen programa de trabajo.

Donde se realizará

En la fundación ballet de EL Salvador por tercer año

DCL. ¿Cuéntanos un poco de tu trayectoria en el mundo de la danza?

Bueno yo llegue a la danza por casualidad, yo lo que estudie fue economía en la UCA, sin embargo al momento de hacer mis horas sociales quise probar danza, me gustaba mucho bailar pero no tenía experiencia alguna, y comencé a bailar en la universidad (17 años), luego me vio un director que me invito a ser parte del elenco de la compañía nacional de danza que fue cuando lo empecé a tomar en serio, representamos al país en giras en 12 países y comencé enamorarme de este arte, dos años después gane una beca en España y desde ese día momento es donde vivo y trabajo.

DCL. ¿Cómo lograste traspasar los continentes hasta ejercer tu profesión en España?

Siempre digo si hace 10 años me hubieran comentado como sería mi vida en el mundo del arte y que viviría en España me hubiera reído y pensado que era la broma más grande jamás contada; el punto es que yo nunca tuve los pies en la tierra y eso se lo debo a mis padres ellos siempre me decían que todo es posible, entonces yo hasta la fecha sueño con cosas grandes para mí y fue así como tuve la suerte de la vida en coincidir con la danza. Cuando termine dos años de trabajo con la compañía nacional de danza decidí irme a probar suerte a Europa, jamás olvidare el día que mis padres se despidieron de mi y en un sobre me entregaron el aguinaldo de los dos en un sobre y me lance a mi nueva vida, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida

DCL. ¿Qué es para ti lo mas gratificante de tu profesión y de este tipo de eventos?

Fíjate que la danza me enseño a tratar de ser cada vez mejor, ponerme retos en la vida y descubrir de lo que somos capaces, como artista y persona; yo estaba muy perdido por la vida antes de la danza, y me dio un nuevo camino el cual disfruto día con día, además de poder vivir de lo que me gusta me siento un privilegiado por la vida; por otro lado desde el primer año del festival el agradecimiento es infinito, no hay palabras de las personas que vienen no solo del país, sino de Centroamérica para trabajar una semana con los maestros, algo muy enriquecedor porque observas en clases que hay alumnos de diferentes escuelas y eso ha creado lazos de amistad, trabajo y sueños compartidos.

DCL. ¿Cómo has visto la aceptación de este tipo de movimientos culturales en la sociedad salvadoreña?

Es muy aceptado hay jóvenes que esperan todo el año porque regrese el festival, queremos trabajar para que no se sienta algo como privado, sino un festival que le pertenece al país y si en algún momento no puedo seguir con el, pues que alguien mas lo dirija y que el festival siga creciendo año con año

DCL. ¿Además de estar organizando desde España “Mas danza 2017 El Salvador” estarás en El Salvador durante esa semana?

Llegare una semana antes para conferencias de prensa, televisión y bailar dos musicales con la escuela Macholah, luego viene la semana del festival en la que estaré también dando clases y me quedare unas semanas mas para ver nuevos proyectos en los que pueda colaborar.

DCL. ¿Qué países has visitado llevando la danza como carta de presentación?

Centroamérica en su totalidad, EEUU, México, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Perú, España, Francia, Alemania, Italia y espero seguir sumando

DCL. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre “Mas danza 2017” para los que estén interesados en participar?

Tenemos una pagina en Facebook, que se llama como el festival Mas Danza El Salvador, y también pueden escribir a masdanzaes@gmail.com

DCL. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud a la que le interesa la danza pero por diferentes razones no se atreve a practicarla de forma constante?

Que se lancen y prueban , que se comprometan por un periodo largo y seguro se sorprenderían de lo que son capaces de hacer como yo, además todo son punto buenos, nos ayuda a la concentración, trabajo en equipo, responsabilidad, decisión, en fin cosas valiosas para el día a día y valores importantes para el trabajo.

La danza para mi es una forma de comunicación y conectarse con un mundo y lo que nos rodea