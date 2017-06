Bukele asegura que su relación con el FMLN es “excelente”

@OscarCoLatino

Nayib Bukele, alcalde de San Salvador, participó en el proceso interno que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ejecutó para que la militancia eligiera a las personas que participarán en las elecciones del 2018 como candidatos a concejos municipales o diputados.

Bukele aseguró que su relación con el FMLN es “excelente”.

“Mis diferencias no son con el partido en el gobierno, mis diferencias son con el Gobierno, hay libertad de expresión y pues lo que vea mal en el Gobierno lo voy a decir y lo que vea bien lo voy a decir también. Siempre voy a ser una persona crítica de lo que vea mal”, enfatizó.

En cuanto a resultados de encuestas que los posicionan como presidenciable, el alcalde capitalino dijo: “viene una campaña ardua por la alcaldía de San Salvador y de ganar nos tocarían tres años más en la alcaldía”.

Bukele externó que San Salvador merece “cuatro años más”, es decir, el que falta en la actual gestión y los tres que se sumarían de ser electo por los capitalinos para un nuevo período al frente del municipio.

“Hemos hecho muchas cosas, vienen proyectos hermosos, remodelación de escuelas, San Salvador le está dando otra cara al mundo, así que creo que es hora de darle otra cara al país y San Salvador es la capital económica, política y social de nuestro país y por lo tanto lo que pasa en San Salvador de alguna u otra manera impacta al país”, afirmó Bukele.

Candidato único

Al llegar a la sede del partido de izquierda, Bukele declaró que existen dos tipos de candidaturas únicas “están la candidatura únicas reales, que son por el apoyo del pueblo, de la militancia, no es que no hubo nadie que quiera competir, sino, que todos quisieron apoyar.

Hay candidaturas antidemocráticas que son como la de ARENA que si hubo un contrincante y lo inhabilitaron injustamente con argumentos falaces”.

El alcalde consideró “excelente” analizar en la Ley de Partidos Políticos las candidaturas únicas, porque “no puede haber una candidatura única impuesta”, caso diferente es en el que ninguna otra persona muestra interés por inscribirse y participar en los comicios internos de un instituto político por optar a un determinado cargo de elección popular.

“Es excelente que lo analicen porque no puede haber una candidatura única impuesta, no puedo obligar a alguien que se inscriba en contra nuestra, evidentemente si nadie se quiere inscribir, ni la Corte (Suprema de Justicia), ni yo, ni nadie puede obligar a que se inscriba alguien más. Me parece excelente que se investiguen las candidaturas únicas que se han hecho por fraude como es el caso de San Salvador en ARENA”, expresó Bukele.

El alcalde capitalino aseguró que no le hubiese molestado que otro militante del FMLN externara su interés de ser candidato a la comuna capitalina. Bukele explicó que es necesario obtener más del 51 % de los votos de la militancia para ratificar su candidatura y participar en las elecciones legislativas y municipales del 2018.

Rivera en concejo municipal

La actual diputada Jackeline Rivera confirmó su inclusión en la planilla del concejo municipal de Bukele como síndica municipal.

“Vamos a apoyar a esta buena gestión que el FMLN inició con Nayib, apoyar todos los proyectos que Nayib ha iniciado, darle el apoyo jurídico que necesita la gestión y desde luego hacer que el FMLN siga gobernando este municipio”, externó.

La actual diputada explicó que para ser candidato a concejal o síndico no es necesario residir en el municipio, por lo que no hubo problemas para inscribir su candidatura en la planilla de concejo municipal presentada por Bukele.