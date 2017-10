“ARENA trabaja por asfixiar al gobierno y trata de destruir las posibilidades de que salga adelante”: Lorenzana

Yaneth Estrada

@caricheop

El secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, Roberto Lorenzana, reiteró que el mayor problema del país es llegar a consolidar acuerdos. “El riesgo es más de carácter político y no económico”.

“La economía no está en crisis, es sana, el crecimiento es del 2.5%, las exportaciones aumentan, el consumo crece, los salarios reales de la gente crecen, el sistema financiero está fuerte, aumentó el crédito a las empresas”, señaló ante las criticas de la oposición.

No obstante, enfatizó que el partido ARENA tiene la tendencia de sabotear la economía del país. “ARENA trabaja por asfixiar al gobierno y trata de destruir las posibilidades de que salga adelante con una actitud perversa para asegurar un resultado electoral”, dijo.

Lorenzana también crítico que “ARENA exige que se hagan los pagos pendientes del Gobierno, pero primero tiene que facilitar y apoyar que haya fondos”.

“No vamos a aprobar préstamos hasta no entender el presupuesto, saber dónde está el dinero y cómo pagar”, respondió tajantemente Mauricio Interiano, presidente de ARENA. Rechazan bloqueó

A lo que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas aclaró que “es legítimo que como oposición se defiendan posturas, lo que no es legítimo es que bloqueen los proyectos del pueblo”.

Y ante la postura beligerante Chicas expresó “uno espera que ARENA reflexione por los intereses del país para que apruebe el Presupuesto 2018”.

Además, encaró a ARENA por menospreciar los planes de seguridad del Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa se negó a aprobar el préstamo ($100 millones del BCIE) para reforzar las labores de investigación y mejoramiento de la PNC.

Anteriormente, por estos “desacuerdos” se perdieron importantes empréstitos debido a la negativa del partido derecha como la ratificación de los $115 millones del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual serían utilizado para la construcción de dos tramos de carretera en el Litoral, $30 millones para construir las sedes de Ciudad Mujer en Chalatenango, Sonsonate y La Unión, $30 millones provenientes de España, $7.5 millones de la Unión Europea, entre otros.