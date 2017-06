Aracely Arámbula La consentida de la pantalla chica

Iris Gálvez

Aracely Arámbula ha regresado a las telenovelas mas fuerte que nunca, con personajes que han salido de su zona de confort y han mostrado a sus críticos que es una talentosa actriz que no le teme a los retos.“La chule” como también es conocida inició su carrera como actriz desde muy joven y su talento y belleza fueron la mezcla perfecta para que con el paso de los años se fuera consolidando como uno de los rotros más notables de la pantalla chica.Actualmente esta bella mexicana está pasando por su mejor momento llegando a más paises con sus recientes telenovelas “Los Miserables ” y “La Doña” y por esta razón noz comenta algunos detalles de esta nueva experiencia y los retosa los que día a día se enfrenta: “Para mí los miserables fue una historia maravillosa, es la historia de una mujer muy fuerte Lucia Durán, sé que está ahora pasando por allá. La verdad es que nunca me ha sucedido algo así y gracias a Dios no me ha pasado nada malo y bueno al contrario, solamente ha sido parte de la situación cosas que de pronto uno no necesita vivirlas para actuarlas, pero de verdad que pobre mujer porque le paso de todo a Lucia, por lo que pienso que somos muy diferentes y lo único que podemos tener en común es esa fortaleza de mujeres, y siempre dicen que las mujeres poseen el don de la fortaleza. Fue una historia muy buena para mí, muy dramática y grabar esta telenovela era un drama todos los días y ahora que estoy haciendo la doña como persona y como actriz la disfruto más por no tener que llorar tanto (risas).Los miserables es un clásico y la doña es como una novela gallega maravillosa y bueno realmente los miserables fue un compromiso muy fuerte e importante para mí, tanto para la escritora como la productora y para toda la gente que fue parte de ese gran proyecto. Fue un reto porque definitivamente estaba basada en Los Miserables pero no era toda la historia de Los Miserables, aunque tenía mucho que ver. Lo hicimos con mucho amor, respeto y cariño, la verdad es que fue un honor para mí realizar esta novela basada en el libro de Los Miserables.Ojalá que estén gozando y disfrutando con el personaje de Lucia Durán que le sucede de todo y con todo el elenco y espero que sea una historia que les guste.Estamos viviendo una época en la televisión por lo menos las historias están presentando ahorita y hablan de papeles fuertes para las mujeres, no sólo en sentido de como ellas se enfrentan y las dificultades que les toca vivir, estamos viendo que las dificultades son cada vez más fuertes con más violencia, pero sin embargo en otras historias se hablaban cosas como las carencias, chicas pobres que encontraban príncipes como ves de pronto este giro que están dando las historias sobre todo referente a las mujeres protagonistas. entiendo que esta historia es muy clásica y lleva mucho tiempo escrita pero hay como un fenómeno en común de las historias que estamos presenciando en la televisión hoy en día.Hoy en día todo está cambiando, las plataformas han evolucionado y actualmente las personas ven todo a través de internet. Cosa que a nosotras nos gusta ya que las épocas cambian y estamos haciendo series donde ya no es lo mismo lo que vivían nuestros padres y abuelos con lo que nosotros vemos ahora y lo que le tocará vivir a nuestros hijos. La televisión ya había durado bastante tiempo con ese mismo formato de la cenicienta y el príncipe azul que al final nos damos cuenta que no existe en la vida real.Lo más lindo es que puedas ahora hacer una historia real por ejemplo, con la historia de la doña que está pasando ahorita en México habla precisamente de las redes sociales y de la violencia contra la mujer. Esta historia es un clásico de Rómulo Gallegos y estamos tocando temas reales y actuales que vivimos en el día a día.Es una historia muy actual de las calles de México y estoy muy orgullosa de este trabajo y considero el mejor que he hecho. Me he sentido más real, actualizada y realista con este papel.Actualmente en Telemundo con Los Miserables y La Patrona me he sentido más actualizada y más realista buscando la verdad de lo que estamos viviendo día a día.

Me gustaría saber ¿de qué manera adaptaron la historia?

De alguna manera mi personaje sería la mujer, la que fija y la que vive toda esta tragedia la verdad es que me siento me contenta con esta novela que realicé hace dos años. Fue un trabajo muy intenso y muy profundo interpretar este personaje de Lucía Durán.

el título de los miserables hace mucha referencia a la situación no sólo de México en la actualidad sino también de países de Latinoamérica. según tu cuáles serían los miserables de nuestra sociedad actual en Latinoamérica.

De alguna manera a todos nos toca este tema con la política, con el gobierno y con las cosas que vivimos día a día. Siento que actualmente en el mundo se están viviendo cosas muy desafortunadas como por ejemplo nuestros hermanos en Venezuela y quiero enviarle un mensaje de paz y amor con todo mi cariño por enfrentar situaciones como en Los Miserables.

¿Qué similitud encuentras entre el personaje que interpretaste en Los Miserables y la mujer latina?

Yo creo que la mujer latina es una mujer fuerte. Realmente no me gustó interpretar un personaje tan sufrido pues me gusta interpretar un personaje más como La Doña que representa una mujer con mucha fuerza que también ha sufrido pero que lo demuestra de otra manera. Como actriz disfruté mucho más estar ahorita haciendo La Doña.

¿Qué otros proyectos tienes en mente? ¿Qué viene en cuanto a televisión? ¿Cuáles son tus proyectos para este año?

Este año lo comencé con la doña y voy a continuar. Qué alegría que también están pasando Los Miserables y estoy lanzando una línea de maquillaje médico, como sabrán mi hermano es médico y a través de él he conocido todos los tratamientos. Nos involucramos en lanzar un maquillaje lleno de minerales, tratamientos para alargar las pestañas, los labiales están llenos de colágeno, de alguna manera son más orgánicos que los otros. Buscamos un laboratorio que nos permitiera hacer una línea maquillaje que no dañe la piel, que la protegiera e hidratara.

Para este año, tengo dos proyectos con Telemundo muy interesantes. Estamos planeando como dosificar el tiempo para poder alcanzar todas las cosas que quiero hacer.

¿Cuál es el mensaje de los Miserables a la audiencia?

De alguna manera mi personaje es una mujer que lucha contra todo. Es un clásico en el que trabajé junto a un gran equipo y tratamos de hacerlo con mucha responsabilidad y mucho amor. Sí está un poco apegado al libro pero se trata de una adaptación.

Luego de haber grabado toda la novela ¿cómo consideras que ha impactado tu papel como una mujer guerrera dentro de las mujeres en la sociedad latinoamericana?

En “Los Miserables” tuve un personaje muy sufrido y a mí en lo personal me gusta más interpretar personajes fuertes, donde la mujer tenga mucho carácter y no atraviese una situación de sufrimiento e injusticias todos los días.

Quizás el mensaje de los miserables es que las mujeres tienen que luchar y tienen que alzar la voz y no permitir que pasen sobre ellas. Yo creo que la mujer latinoamericana está cambiando y necesitamos un tiempo en el que la mujer alce la voz y no permita que pase la violencia de género y los abusos contra la mujer.

En todas tus producciones has hecho de mala,¿Cuáles es ese papel que te gustaría interpretar dándole un matiz diferente a lo que ya hemos visto de ti?

Cuando se trata de telenovelas hablamos de personajes muy diversos y complejos. Por eso, en este momento no estoy queriendo un personaje diferente, estoy muy feliz con lo que he realizado hasta hora.

¿Cuáles han sido los retos de la doña y que es lo que te identifica con el personaje?

Altagracia Sandoval es una mujer que busca venganza, eso es algo que a mí no me parece. Me parece que es lo fuerte de este personaje, yo no estoy de acuerdo con eso pero es mi personaje. Es muy fuerte, vive situaciones demasiado dolorosas y yo como actriz tengo el reto de interpretar diferentes días, es decir, no se parece a mí y podría decir que no tiene ni una pincelada de mi persona real.

Has desarrollado una carrera muy importante y has manifestado que la maternidad es algo central en tu vida, hace días vimos que publicaste un video de tu hijo cantando ¿Qué te pareció la reacción que generó?

Me siento muy orgullosa de todas las actividades que realizan mis hijos, no solamente se les da cantar, también les gusta cocinar porque tienen taller de cocina en la escuela. Como madre, estoy enamoradísima, les aplaudo y trato de premiarlos.

La verdad es que yo lo grabé detrás de él para que no me viera, fue un momentico para mi instagram stories. Fueron unos segunditos y la verdad no pensé que iba a recibir tanto apoyo y bueno claro su padre es un gran cantante y la gente de alguna manera dice “son igualitos, cantan como su papá”.

Los dos son muy entonados pero a uno le gusta jugar más futbol. Daniel agarra el micrófono y no lo suelta y ya no podemos cantar más en la fiesta. Él dice que va a ser cantante, ya que trae la música y el arte en las venas pero está en clases de guitarra, piano. Realmente ahorita está muy chiquito y yo no quisiera que tuviera una gran responsabilidad desde ahora. También le gusta actuar, se sabe los textos de las caricaturas. Es como una combinación de actor y cantante pero ahorita yo quiero que tenga las actividades normales de un niño.

Puedes darle algunos consejos a los jóvenes que se quieren dedicar al medio artístico

Yo creo que lo sueños se cumplen cuando se esté enfocado en lo que quieres de corazón. Yo recuerdo desde que tenía 5 años decía que iba a ser artista, mi abuelo era cantaba y grabó discos y siempre fue mi ejemplo. Murió cuando yo era niña pero yo sé que desde el cielo estará viendo todos mis logros. Nunca dudé que fuera artista.

A los chicos les diría que lo sientan de corazón y que uno no se puede rendir y hay que hacer lo que nos haga sentir satisfechos y felices.