Almendáriz afirma que petición de ARENA sobre medidas extraordinarias fue resuelta

ARENA apoyará prórroga de las Medidas Extraordinarias. Como un total éxito que ha dado resultados positivos es la evaluación general que realizan los diputados miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, por lo que evalúan desde principios del año dar continuidad a las Medidas que terminan con su vigencia el próximo 31 de marzo.

Los diputados Misael Mejía, del FMLN; Antonio Almendáriz, del PCN y Mauricio Vargas, de ARENA, aseguraron tener la voluntad de dar prórroga por un año más a las Medidas Extraordinarias, que han llevado al país a una reducción de homicidios y de todos los hechos delictivos, principalmente aquellos que se ordenan desde los Centros Penitenciarios del país.

No obstante, la semana pasada, el partido de oposición ARENA negó la prórroga de las Medidas Extraordinarias, presuntamente porque necesitan ser evaluadas, para el General del ejército y diputado de ARENA, Mauricio Vargas, las medidas han logrado la reducción de hechos delictivos, pero este resultado no será sostenible en el tiempo, dado que a su juicio existen ciclos de violencia.

“Nunca ha estado en cuestionamiento la prórroga, no es así, ARENA nunca ha estado en iniciativa que se prorroguen o no las medidas, prácticamente no está en discusión, lo que sí se ha discutido es la estrategia de la integralidad, pidieron para un año, son medidas temporales, por lo que debía haber un reporte”, dijo Vargas, en una entrevista televisiva.

Pese a ello, el Diputado Presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Antonio Almendáriz aseguró que dicha petición ya ha sido resuelta, se han recibido reportes trimestrales de los resultados de las medidas extraordinarias, de hecho, a finales de 2016 se entregó el reporte anual.

Almendáriz aseguró que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha dado respuesta a las solicitudes de los diputados, incluso cuestionó que en varias ocasiones el partido ARENA no realiza las visitas a los territorios, en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro, donde con las medidas extraordinarias ha dado respuesta a la población en represión del delito y programas de prevención.

“Hay un ciclo de la violencia, en cuatro o seis meses podemos ver que si esto se mantiene es que hay algo más, nosotros si apoyaremos, pero hay que evaluar; el problema es que hay que tener más claridad de lo que esto representa real y objetivamente, que no sea un cheque en blanco un carné para estar pidiendo más deuda”, agregó el diputado de ARENA.

El diputado pecenista por su parte destacó que las Medidas Extraordinarias han dado los resultados necesarios, hecho que ha llevado a una reducción de homicidios y otros hechos de violencia. “No es lo que quisiéramos, pero ha bajado bastante, en Sonsonate donde se han implementados estas medidas lleva 52 días sin homicidios, cuando nosotros como PCN dijimos si aprobar la prórroga decidimos visitar municipios más violentos donde se ejecuta las medidas, evaluamos Colón y Sonsonate, ambos gobernados por ARENA”, explicó.

Misael Mejía, del FMLN, aseguró que existen experiencias comprobadas de que las medidas extraordinarias están dando resultado, además recalcó que son resultados evidentes para la población salvadoreña.

