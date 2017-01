“Si Abreu te recomienda es porque ve tu capacidad”: Bryan Tamacas

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Ilusionado. Bryan Tamacas, lateral derecho jugador de Santa Tecla, espera con ansias la hora de viajar a Uruguay para jugar con el Boston River de la Primera División charrúa.

Tamacas viajará a Suramérica por recomendación de Sebastián “Loco” Abreu, quien en el certamen pasado militó en Santa Tecla y expresó que el carrilero tenía potencial para militar en el extranjero.

-¿Cómo está la negociación entre Santa Tecla y el Boston River de Uruguay?

Hubo un contacto ahora (ayer) y me dijeron que todo va marchando bien y son pequeños detalles los que faltan para concretar la negociación, por lo que creo que esta semana, a más tardar, se conocerá si iré o no al equipo.

-De concretarse tu fichaje ¿Cuánto tiempo estarás en el Boston River?

Yo estaré seis meses en Uruguay y espero mantenerme ahí, pero todo dependerá de mi rendimiento allá, para que ellos me compren o siga a préstamo.

-¿Qué expectativa tienes de jugar en Sudamérica?

Yo estoy entusiasmado con la oportunidad de salir a otro fútbol y seguir creciendo en mi carrera, ya que si tienes una oportunidad de esas es porque estás haciendo las cosas bien y daré mi mayor esfuerzo si todo se da.

-¿Qué información tienes acerca del equipo?

Yo investigué mucho sobre el equipo cuando se dio el contacto y sé que es como Santa Tecla, que viene de abajo y está creciendo, ya que hace poco ascendió a Primera División y se mantuvo en la mitad de la tabla que le valió para clasificar a la Copa Sudamericana.

-Sebastián “Loco” Abreu dijo que no iba a dudar en recomendarte para jugar en el extranjero ¿Qué tanto ha influido la recomendación Abreu en la negociación?

Él (Sebastián “Loco” Abreu) me recomendó en este equipo y su recomendación pesa mucho en cualquier lado, y esto se está dando por él, ya que desde que vino al país siempre estuvo cerca de mí aconsejándome y me dijo que tengo capacidad para jugar en otra parte. Además, su representante me está ayudando mucho en la negociación y yo creo que si Abreu te recomienda es porque ve tu capacidad, ya que de lo contrario no lo hiciera, y por mi parte trataré de hacer todo bien para no defraudarlo.

-Se avecina la copa UNCAF a mediados de enero ¿Qué pasará con la selección ya que el torneo no es en fecha FIFA?

La selección está en veremos porque, aunque yo quiera estar, no sé si tendré el permiso de estar con la selección si voy a Uruguay.

-Si no se concreta la negociación con Boston River ¿Tienes otras ofertas del extranjero?

Si no voy a Uruguay yo me seguiré preparando en Santa Tecla y en la selección para que se me dé una oportunidad así.