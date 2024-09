Yuri Rodríguez en riesgo de no participar en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo (FSFC) inició un proceso contra el atleta Yuri Rodríguez por “incumplir” con artículos del reglamento, ante ello el atleta se manifestó en redes sociales y dejó en evidencia que su participación en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo en Irán está en riesgo.

“Luego de una exhaustiva evaluación por parte de la Junta Directiva de nuestra federación, se tomó la decisión de iniciar un proceso disciplinario al atleta William Yuri Rodríguez, ante el Comité Disciplinario de la FSFC (organismo independiente y desligado de nuestra Junta Directiva)”, dicta la misiva que se dio a conocer con fecha 4 de septiembre.

Según la institución, se determinó que el atleta ha incumplido con diferentes artículos del Reglamento Disciplinario de la FSFC, por “referirse de manera despectiva e irrespetuosa a miembros de nuestro equipo, no asistir a los chequeos técnicos estipulados, utilizar el chantaje y manipulación para cumplir con sus peticiones”, entre otras faltas, sin mencionar pruebas contundentes que según la entidad, respaldan la decisión de la Junta Directiva.

“Como FSFC tenemos el compromiso de acompañar a nuestros atletas en pro del crecimiento del fisicoculturismo en el país. Por lo cual, esperamos de nuestros atletas el respeto y buen trato hacia cada una de las personas del staff. Reiterar que los miembros de la Junta Directiva y Comité Disciplinario de la FSFC son voluntarios en beneficio de nuestro deporte y su labor aspira a promover la armonía y la sana competencia dentro de la institución”, finaliza la misiva.

Yuri Rodríguez pide una oportunidad a la federación para chequeo técnico

En redes sociales el atleta escribió como respuesta: “¿Sabías que mi participación en el mundial de fisicoculturismo está en peligro a pesar de haber dado lo mejor de mí?”, siguiendo con una misiva y hilo en la red social “X” (ex Twitter).

Rodriguez envió una carta, con fecha 5 de septiembre, a la federación pidiendo una “oportunidad” para que se realice un chequeo técnico que es indispensable en su proceso, ya que si no se realiza no podrá participar en dicho evento. Además, aseguró que se disculpó por cualquier malentendido con el gerente técnico y la gerenta financiera, con quienes habló en persona.

“Mi estado emocional, debido a la intensa preparación y dieta sin carbohidratos, pudo haber influido en mi comportamiento. Aun así, siempre he valorado su trabajo y no tengo enemistad con ellos. En la reunión de ayer con la Comisión Disciplinaria, hablamos sobre mi exclusión y la falta de advertencia previa. La respuesta fue que no habrá chequeo técnico, así que estoy fuera del mundial. Espero que reconsideren y evalúen mi condición física hoy o mañana. Aún estoy a tiempo para competir y representar al país, y seguir aspirando a ser campeón mundial, como lo fui en 2021”, recalcó.

En otra misiva que se dio a conocer este viernes, firmada por el entrenador nacional de la federación, Ricardo Anaya, se declara que no se puede confirmar nuevamente las fechas de chequeo previo a su participación porque son programados de forma metódica y estratégica. El siguiente chequeo técnico es el 22 de septiembre, ya con el Mundial en marcha.

“Lamentamos no haya tomado las mejores decisiones para el devenir de su carrera deportiva y en espera esté tomando las medidas correctas tal como lo menciona en su nota para que no vuelva a suceder un hecho tan lamentable como el actual”, finaliza la FSFC.

El Campeonato Mundial de la disciplina se llevará a cabo entre el 23 y el 28 de septiembre en la isla Kish, en Irán.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...