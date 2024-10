Dejan sin efectividad castigo impuesto a Yuri Rodríguez

Rebeca Henríquez

El fisicoculturista salvadoreño, Yuri Rodríguez, recibió el falló de la apelación que hizo ante el el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte, tras el castigo que le impuso el Comité Disciplinario de la Federación Salvadoreña de este deporte (FSFC), en septiembre, en el cual se establecía un periodo de 6 meses sin ninguna actividad federativa. La misiva que el atleta dio a conocer establece que: “Invalídese la resolución emitida por el Comité de Disciplina de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Deportes Afines, por no cumplir con el debido proceso y el reconocimiento de las garantías constitucionales de defensa, además de no contener los requisitos de forma y fondo que prevé la Ley por violar los derechos fundamentales”.

En otro apartado se pide que se instruya al Comité de Disciplina a conocer nuevamente el procedimiento y seguir las reglas de debido proceso que ampara la legislación y revoca la sanción de seis meses del atleta en el último literal.

“Revóquese la suspensión de la sanción al atleta William Yuri Rodríguez de seis meses de suspensión de participar en toda actividad federativa, dictado por el Comité de Disciplina de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo y Deportes Afines”, concluye el tribunal.

La suspención de 6 meses de Rodríguez se dio luego que el Comité Disciplinario de la federación inició un proceso contra el atleta Yuri Rodríguez por “incumplir” artículos del reglamento. Sin embargo, el tribunal falló a su favor.

“Hoy quiero compartir una gran noticia: el tribunal ha fallado a mi favor, declarando nulo el proceso sancionatorio que la Federación me había impuesto por supuestas faltas. Durante este proceso, se violaron mis derechos fundamentales como ciudadano salvadoreño y se dañó gravemente mi imagen y mi bienestar psicológico en un momento crucial de mi preparación para competencia”, dijo el atleta en redes sociales.

“Estoy agradecido con Dios y con todas las personas que me apoyaron durante este difícil periodo. Sin embargo, no puedo ignorar el daño que esto causó. Espero que, así como en su momento se hicieron públicas las acusaciones infundadas en mi contra, la Federación también tenga la integridad de ofrecer una disculpa pública y resarcir el daño que me hicieron tanto a nivel personal como profesional”, recalcó Rodríguez.

