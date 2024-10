Comisión de Hacienda establece fechas para conocer presupuestos de instituciones públicas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dio a conocer la agenda donde se convocan a los representantes de los diversos ministerios e instituciones del ministerio público. Así será la agenda:

El primero en ser citado fue el ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien explicó en términos generales el proyecto de presupuesto 2025 que asciende a $9,663 millones sin la necesidad de brecha presupuestaria.

Explicados los montos a cada institución de forma general, los parlamentarios establecieron un calendario para los funcionarios de diversos ministerios. Acordaron que los días lunes se les dará audiencia a las instituciones autónomas que lo soliciten

El 18 de octubre, a las 10:00 am se presentará el representante del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a las 11:00 am, el Ministerio de Defensa Nacional. A las 2:00 pm a la Fiscalía General de la República (FGR)

El 25 de octubre, a las 9 de la mañana está convocada la representante del Ministerio de Vivienda, a las 10:00 am el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), a las 11:00 am el Fondo de Conservación Vial, a las 2:00 pm a la Dirección de Obras Municipales (DOM), a las 3:00 pm al Ministerio de Desarrollo Local

El 1 de noviembre, a las 10:00 am se planea escuchar al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. A las 11:00 am al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a las 2:00 pm al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El 8 de noviembre, a las 10:00 am, al Ministerio de Turismo (MITUR), Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) y a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN).

A las 2:00 pm Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería).

El 15 de noviembre, a las 10:00 am recibirá al Ministerio de Salud (MINSAL), a las 2:00 pm Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El 22 de noviembre, a las 10:00 am, al Ministerio de Economía; a las 11:00 am al Ministerio de Cultura

El 29 de noviembre, a las 10:00, a la Procuraduría General de la República (PGR), a las 11:00 a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El 6 de diciembre, a las 10:00 am, se escuchará el presupuesto de la Asamblea Legislativa. El 13 de diciembre, a las 10:00 am, a la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La Asamblea Legislativa tiene hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto 2025.

