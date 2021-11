Yuri Rodríguez, Campeón Mundial de una Federación de más de 200 países

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

En la víspera de su participación en los campeonatos mundiales de 2019 y 2020, Yuri Rodríguez vaticinaba querer ser el “primer auténtico campeón mundial de El Salvador”. Y sin mencionar nombres, ni subestimar trayectorias de atletas, sostenía que los dos o tres campeones mundiales que había tenido El Salvador no eran representativos de una organización de sólida membresía universal, representativa de los cinco continentes. Pues tras dos intentos quedando subcampeón mundial, -en el segundo sometiéndose a una dieta al borde del hambre-, el espigado atleta acaba de cumplir su sueño en Santa Susana, Barcelona, España. Un sueño que le permitirá durante un año, expandir su pecho azul y blanco, siendo el máximo embajador deportivo salvadoreño en el mundo.

Lo anterior porque de acuerdo al Presidente de la Federación Internacional de Físicoculturismo y Fitness, Rafael Santonja, de España, “esta Federación, IFBB, cuenta con una inscripción de 203 países afiliados”. Cifra tan cercana e impresionante a la que tienen las Naciones Unidas, la FIFA, el COI, la Cruz Roja Internacional y el Vaticano. Significa que a través de sus redes sociales y varias publicaciones de la IFBB, el nombre de El Salvador a la par del de Yuri, estará girando universalmente como la cuna del campeón mundial 2021 en la categoría Games Classic Bodybuilding +175.

Un oro que con el sudor de su frente y todo su cuerpo incluido, le hace justicia al trabajo integral que durante los últimos años ha realizado este apolíneo atleta, teniendo como su brazo derecho en las buenas y en las malas a su querida Karlita, testigo fiel y solidaria en sus tantos sinsabores. Más que un paraíso, la ruta de Yuri hacia el podio fue cuesta arriba, incluso con tantos detractores gratuitos que con tanta facilidad ha subestimado su sacrificio, pero que difícilmente serían capaces de ayunar un día en solidaridad con este chico. Viene al caso dejar constancia que en los últimos tres intentos, Yuri ha contó con el hombro financiero del INDES, a través de su titular, Yamil Bukele y así lo agradeció en sus primeras palabras tras su histórica coronación.

Inspirado por haber tocado las estrellas bajo el cielo de Santa Susana, Yuri fue por más en este Mundial 2021. El viernes en la Classic Bodybuilding hasta 180 cm; el sábado en la Men’s Bodybuilding hasta 80 kilos y cerró ayer en la Classic Physique hasta 180 cm, pero al no ser sus fuertes, se quedó en las rutas a las semifinales. No obstante un baño de oro universal fue suficiente para hacer historia y catapultar el nombre de El Salvador.

Por otra parte y con respecto a la participación salvadoreña en este Mundial, Paulina Zamora, Saúl Artiga y Francisco Dueñas tuvieron destacada actuación el sábado anterior al debutar en este campeonato de los cuerpos bien trabajados y formados. Paulina Zamora terminó en el sexto lugar en la Fitness Artística; Raúl Artiga quinto en la en la categoría junior men’s physique hasta 174 cm y Francisco Dueñas sexto en esta misma categoría. El Salvador cerró su actuación ayer con la presentación de Andrea Santamaría en la Bikini.