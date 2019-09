“Yo nunca he convocado a nadie a la selección”: Hugo Carrillo

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

Ante los señalamientos de la imposición de Rodolfo Zelaya a la selecta, Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, aclaró que nunca ha incidido en las convocatorias de Carlos de los Cobos, técnico del combinado absoluto.

“Yo nunca he convocado a nadie a la selección, aunque obviamente soy el presidente de la FESFUT, porque el profesor Carlos de los Cobos es el que tiene la decisión de convocar. No obstante, eso no significa que los miembros del Comité Ejecutivo (FESFUT) no podamos platicar con él (sobre convocatorias)”, detalló Carrillo en el programa Tiempo Extra.

Y es que la convocatoria de “Fito” Zelaya se interpretó como un imposición federativa, luego de que Hugo Carrillo recogiera al delantero de los Ángeles FC en el aeropuerto nacional “Óscar Arnulfo Romero”.

“No niego que recogí a Rodolfo Zelaya por la situación (polémica entre Zelaya y De los Cobos), pero eso no significa que la decisión de convocarlo fuera de su servido. De hecho, la convocatoria de Fito Zelaya es producto de que el profesor De los Cobos recapacitara en llamarlo y eso hay que dejarlo claro”, explicó el titular de la FESFUT.

Carrillo reiteró que nunca hubo presión para que el estratega de la selecta convocara a Zelaya, sino que al final fue citado por la carencia de atacantes en la azul y blanco.

“El profesor De los Cobos no ha tenido presión en ningún momento, ni ha tenido restricción para convocar a nadie. Sin embargo, hay que aclarar que en nuestro país el universo de delanteros es bien limitado y el único que ha dado resultado de todos los que se habían probado es Nelson Bonilla, aparte de Zelaya” puntualizó el presidente de la federación de fútbol.

Con respecto a la petición de Nelson Bonilla a no ser convocado a la selecta, Hugo Carrillo dijo que intentarán conversar con el legionario salvadoreño para que regrese a la azul y blanco.

“Claro que lo haremos (hablar con Nelson Bonilla), así como con todos los que hayan dicho que no y con los otros, que se están disculpando con el profesor por haber dicho no, también los llamaremos”, adelantó.

En cuanto a la continuidad de Carlos de los Cobos, el presidente de la FESFUT dijo que confían en el estratega azteca para guiarlos a la clasificación a la hexagonal final de CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

“Tenemos contrato con el profesor De los Cobos y tenemos la confianza de estar en la hexagonal, aunque nadie queda conforme si solo se ve el resultado que tuvimos contra República Dominicana”, manifestó el dirigente.

Por otra parte, Hugo Carrillo oficializó el fogueo contra Chile a finales de noviembre, pero informó que la selecta ya no jugara contra Guatemala sino con Estados Unidos. “El 26 de noviembre jugaremos contra Chile y tenemos firmado un contrato US Soccer (Federación de Fútbol de Estados Unidos) para jugar el 1 de febrero con la selección de Estados Unidos, ya que el partido contra Guatemala ya no va”, detalló el presidente de la FESFUT.