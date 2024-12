Y, ¿SIRVE DE ALGO LA CONSTITUCIÓN?

Henry Fino

En un estado democrático y de derecho la respuesta es sí, ya que la Constitución en un país, es una especie de pacto social que los habitantes han convenido de diversas formas serán las reglas de convivencia. En ella se establece los derechos y obligaciones que los ciudadanos y ciudadanas tenemos y a los funcionarios qué es lo único que pueden hacer, y es que hay una gran diferencia en el actuar de los ciudadanos y ciudadanos y los funcionarios, pues los ciudadanos y ciudadanas podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba y los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les faculta.

Todos y todas nos hacemos la pregunta con la que iniciamos, pues en el diario vivir vemos el actuar de los funcionarios totalmente contrario, grave no solo porque están en la obligación de cumplir la Constitución y las leyes y eso lo ratifican al jurar antes de tomar posesión del cargo, juran que cumplirán la Constitución a pesar de las leyes, ordenanzas y todo lo que la contrarie, es pues que cumplirán a Constitución ignorando o desobedeciendo ordenes y leyes que estén en contra de ella.

Nuestra Constitución que acaba de cumplir 41 años de aprobada se instituye como la ley máxima de la República y regula que no se pueden aprobar ninguna ley, ordenanza u otra disposición legal que vaya en su contra, inclusive no se pueden ratificar pactos y convenios internacionales que vayan en su contra.

Pero como decía en el día a día todos y todas vemos el actuar de los funcionarios contrarios a la Constitución, recordemos que se destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia violando la Constitución, imponiendo a 5 personas, o sea se les “eligió” sin cumplir la Constitución o no solo por la forma sino por el fondo pues ninguno cumple con los requisitos que la misma establece, ese mismo día se destituyo al fiscal general de la República, con la consabida violación a la Constitución.

Mas recientemente, el ciudadano Nayib Bukele se inscribió como candidato a la presidencia de la República, amparado en una “resolución“ de los magistrados que se impusieron, y ¿qué fue los que vimos? Que los magistrados del TSE desobedeciendo la Constitución lo inscribieron como tal muy a pesar de que por lo menos 7 artículos de la misma lo prohíben y ¿qué? Resulto electo por el ochenta y tanto por ciento de los votantes, esto no lo hace un presidente legítimo y de acuerdo a la Constitución.

Tenemos ya mas de 2 años de Régimen de Excepción, y en la práctica se viola el derecho a la presunción de inocencia y a tener una defensa técnica efectiva, éstos son derechos reconocidos en la Constitución y que según tratados internacionales no pueden ser suspendidos. Se dice que las sentencias judiciales se cumplen pues es un principio de un estado de derecho pero es en el ejercicio de la separación de poderes y de que el Órgano Judicial es quien administra justicia y se deben de cumplir las resoluciones, pero veamos: los jueces han ordenado la libertad de innumerables detenidos y funcionarios se han negado sin justificación alguna a cumplir la resolución de los jueces, violando la Constitución, tal violación es por diversos funcionarios de categoría alta o media, pero al final de cuentas violación a la Constitución por la desobediencia

Se aprobó el 20 de diciembre la Ley Especial de Recolección, Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos, y ya se está aplicando, si ni siquiera ha sido publicada la ley en el Diario Oficial, violando el artículo 140 de la Constitución que dice: Ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos, ocho días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse.

Pero además viola la Constitución pues según la ley aprobada el 50% de lo recaudado por las alcaldías, (que fueron reducidas a 44 sin ninguna justificación técnica) se transferirán a la institución creada, y la Constitución dice que los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado

Como se puede ver una ley obliga en virtud de la publicación en el diario oficial, la ley se aprobó el 20 de diciembre y el ultimo diario publicado es el del 10 de diciembre, quiere decir que dicha ley no se ha publicado, una vez publicado se debe esperar un periodo, que la misma Constitución dice no puede ser de menos de 8 días por ser una ley permanente, ¿cuál es la base para aplicarla? El ministro de obras públicas dice que tiene una certificación del diario oficial que dice cuándo será publicada, pero lo que no le han dicho sus asesores que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional, no la impuesta por su puesto, que resolvió que el plazo establecido en los decretos empieza a correr cuando efectivamente este en circulación el diario oficial y no por la expectativa que se publicara en el futuro.

El pasado 23 de diciembre se aprobó la ley de la minería metálica, en contra de la voluntad del soberano, pues la Constitución dice que el soberano es el pueblo, o sea, es quien manda, y este soberano según una encuesta el 58% y más está en contra de la minería. Aprueban la ley sin ni siquiera oír al soberano ni hacer un estudio técnico científico, pero también la aprueban violando la Constitución que ordena proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible. Y declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales. La aprobación de esta ley implica la derogatoria de la prohibición de la minería en nuestro país, la ley aprobada viola también la Constitución pues con ella el Estado no protege los recursos naturales, sino que además atenta contra la vida y la salud de los y las salvadoreñas.

Ya varias violaciones, ¿no cree? Pero una más: se aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. En estas reformas se reprime a los conductores peligrosos, y particularmente a los conducen en estado de ebriedad, pero la reforma no es quien conduce en estado de ebriedad sino los que hayan consumido alcohol, pues se jactan de que es cero tolerancias. Considero que es positivo evitar y sancionar a quienes conducen en estado de ebriedad pero hay ya opiniones de conocedores lo ridículo que incluye tal reforma, pero no solo el ridículo sino la violación a la Constitución, se sanciona con 1 año de suspensión a quien se sorprenda manejando habiendo consumido alcohol o drogas, y si es reincidente se podrá de por vida sancionarlo con suspensión de la licencia, la Constitución prohíbe la penas perpetuas, ¿esta no sería una pena perpetua?, se ha divulgado por varios funcionarios que la ley esta vigente, pero si fue aprobada el 20 de diciembre y el ultimo diario oficial publicado es el del 10 de diciembre, ¿entonces cómo se está aplicando? Se ha visto en medios de comunicación que alguien con 0.25 mm de alcohol en aliento expirado fue detenido, se detuvo en base a dichas reforma que no son aplicables y dicha detención por ser ilegal responderá quien la realizado, o sea el PNC que la ejecuto.

Algunos ejemplos son de los últimos 15 días, cuantos mas no podríamos señalar a lo largo de la historia salvadoreña y de los últimos 5 años, que mal cumpleaños tuvo nuestra Constitución.

En un estado democrático y de derecho la Constitución se cumple, sirve para armonizar la convivencia, y los Estados donde sus funcionarios no cumplen la Constitución y las leyes la doctrina les denomina estados fallidos, dictaduras, estados autoritarios, estado de derecho débil o inexistente, estados capturados, y algunos de forma peyorativa le denominan repúblicas bananeras.

Si vemos a nuestro alrededor los ciudadanos y ciudadanas de otros países han adoptado su papel de soberano y han exigido que los gobernantes deroguen o no aprueben medidas que violen sus Constituciones, que atenten contra la democracia o el estado de derecho. En nuestro país la situación de violación de la Constitución es muy frecuente, veamos los ejemplos, y muy graves sin embargo hemos sido indiferentes y por ello nos engañan vil e impunemente, como que en nuestro país hay una cantidad de oro que nos convertirá en ricos de la noche a la mañana.

No será ya tiempo de que asumamos nuestro papel de soberanos que la Constitución nos da, si no asumimos ese papel entonces de nada sirve la Constitución.

