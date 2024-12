Williamson buscará presidencia de Comité Nacional Demócrata en EEUU

Washington/Prensa Latina

La escritora estadounidense de libros de autoayuda y excandidata presidencial demócrata Marianne Williamson anunció este jueves el lanzamiento de su campaña para la presidencia del Comité Nacional del partido.

“Me postulo para presidente del DNC (sigla en inglés de Comité Nacional Demócrata)”, dijo Williamson en un video en el que dio a conocer sus pretensiones.

“Siento que puedo aportar un nivel de experiencia al proceso de aumentar esta posibilidad de victoria en los próximos dos y cuatro años de una manera que no ocurrirá si solo buscamos medios tradicionales de politiquería para que eso suceda”, expresó.

Williamson enfatizó que ha hablado con votantes demócratas para conocer qué le gustaría ver de su partido.

“He viajado mucho por todo este país y he visto cuánto dolor hay ahí afuera”, añadió al destacar que estuvo en contacto personal con personas «que no tenían atención médica, que no podían sobrevivir con un solo trabajo, que estaban tan deprimidas por muchas de las condiciones en sus vidas que, de hecho, se debían, al menos indirectamente, a malas políticas públicas, y muchas de ellas no sentían que el Partido Demócrata las respaldara”.

Williamson es la última candidata en sumarse a la lista de aspirantes y es también la primera mujer en la carrera para suceder al presidente saliente del DNC, Jaime Harrison, reportó NBC News.

Entre los actuales candidatos a ese puesto de liderazgo están el exgobernador de Maryland Martin O’Malley, así como los presidentes del Partido Demócrata de Minnesota, Ken Martin, y de Wisconsin, Ben Wikler; además, aparecen en la lista el senador estatal de Nueva York James Skoufis y el excandidato al Senado de Maryland Robert Houton.

