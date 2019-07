“Voy a Lima a mejorar mi marca y entrar a la final”: Pablo Ibáñez

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Tras una serie de sobresaltos, Pablo Ibáñez, de 20 años de edad y quien competirá en los 400 metros vallas, sí estará en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

-¿A qué se debió la incertidumbre sobre su clasificación a Lima 2019?

En esa prueba (400 metros con vallas) sólo entran 16 atletas y en el ranking yo estaba en la casilla 19, por eso no entraba. Entonces, Panamá Sport notificó a los Comités de cada país que le informaran sobre qué atletas ranqueados irían o no a Lima 2019. Resultó que hubo atletas que, por diversas razones, no irán y allí pude entrar entre los 16.

-¿Con qué expectativas viaja a los Panamericanos?

Clasifiqué a Lima con la marca que hice en Barranquilla el año pasado (49 segundos y 96 décimas) y voy a Lima a mejorar mi marca personal y, si lo logro, habrá posibilidades de entrar a la final y ese es mi objetivo.

-¿A quién agradece esta clasificación?

En primer lugar, a Dios, a mi familia, a mi entrenadora (Sandra Valiente) y a Fernando Palomo, quien nos ha estado ayudando este año, sin él esto no hubiera sido posible. También a las demás entidades que han estado pendientes de nosotros.