Villa Centroamericana tendrá alimentos hasta la otra semana

@Diegoolguzman

Tras despachar la semana pasada a varios atletas de la Villa Centroamericana por falta de alimentos -tal y como reveló el martes Diario Co Latino- Jorge Quezada, presidente del INDES, dijo que esperan solventar el inconveniente la próxima semana.

“Yo espero que el lunes o el martes ya hayamos solventado este problema, porque el error fue nuestro y no es que no haya recurso económico, sino que es algo que a veces se nos escapa por tantas ocupaciones. Además, debo ser honesto en no echarle la culpa a los atletas ni a las federaciones que han tenido que comprar la comida o movilizar a los atletas a otro lugar”, manifestó Quezada.

El titular del INDES también explicó que la falta de alimentos en la Villa CARI se debe a que no realizaron la licitación con los proveedores en el tiempo estipulado.

“La licitación no se hizo a tiempo, por lo que no podemos comprar (alimentos) si no hay licitación, y ya tenemos veinte días de desfase. Por lo tanto, no pudimos pedirle al proveedor los alimentos ya que la licitación se había vencido”, explicó Quezada.