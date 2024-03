Vicerrectora no descarta que quieran el cierre de la Universidad de El Salvador

Gabriela Sandoval

La vicerrectora de la Universidad de El Salvador (UES), Evelyn Farfán, señaló, en la entrevista en TVX, que la deuda del Gobierno con la UES asciende a $52 millones, y en caso de que continúe con el impago, a finales de marzo alcanzaría los $56 millones. “En el peor de los casos es el cierre, y si eso es lo que se busca, estaríamos dándoles gusto a que la universidad cierre sus puertas”, dijo.

En relación con la crisis presupuestaria y financiera de la institución, la Asamblea General Universitaria de la UES mediante un comunicado, señaló que desde hace muchos años no se han hecho los desembolsos conforme a lo que se les asignó en el Presupuesto General de la Nación. La deuda, hasta la fecha ha acumulado $52 millones 624 mil 667. La UES resaltó que según el Artículo 61 de la Constitución de la República, la UES goza de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico.

“La constitución establece la autonomía económica de la universidad, la que le permite a la institución no solo funcionar con normalidad, sino también tener los recursos necesarios para continuar avanzando en programas para avanzar en temas como la investigación y proyección social”, agregó la vicerrectora de la institución.

Entre las consecuencias derivadas por la falta de fondos, la UES destacó la suspensión del programa auxiliares de cátedra, el riesgo de cesar la entrega de becas remuneradas, acciones judiciales promovidas por los proveedores de bienes y servicios, ya que a la fecha se tiene una deuda con los proveedores por la suma de $19 millones 123 mil 621, y la eventual falta de suministro de servicios básicos como agua, energía eléctrica, internet y seguro de vida para los trabajadores, además de la limitación para el funcionamiento de la universidad en línea y la imposibilidad de contratar docentes y tutores para brindar los servicios educativos con calidad.

“Está en peligro todo el funcionamiento de la institución, eso nos lleva a no tener recursos para ni siquiera pagar la luz, internet, y otras, vamos a regresar al yeso y al plumón de pizarra porque no vamos a tener cómo desarrollar las clases con los recursos básicos, ya no se diga de las carreras que necesitan reactivos, materiales y demás para poder realizar sus prácticas”, afirmó Farfán.

En consecuencia, la UES exigió al Gobierno de El Salvador cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, respetar la autonomía universitaria, aprobar un presupuesto conforme al artículo 61 de la Constitución de la República, en el sentido de que el mismo sea suficiente para su sostenimiento y permita acrecentar su patrimonio. Además, exigió que el ministro de Hacienda cumpla la Ley General de Presupuesto, en el sentido de pagar los saldos pendientes de los presupuestos de los años 2022 y 2023, lo de 2024.

“Estamos impulsando programas, a pesar de la falta de recursos, podemos hacer, como decimos en buen salvadoreño, ‘de tripas corazón’, para ver cómo los sacamos adelante, lo estamos haciendo; sin embargo, hay otros que sin los recursos no va a ser posible ejecutarlos”, expresó Farfán.

De igual manera, la UES pidió que se considere todo lo anterior como un aspecto prioritario para garantizar el derecho a la educación y en especial a la educación superior, pues la falta de pago de los montos señalados afecta el funcionamiento normal de laboratorios, investigaciones, actividades prácticas de campo, entre otras que forman parte de los servicios educativos que la universidad proporciona a los estudiantes.

“Si el gobierno no desembolsa un solo centavo en funcionamiento, una institución sin recursos lógicamente no puede funcionar, no solo se les ha expresado, queda denotado el hecho de que no podamos funcionar”, expresó Farfán.

La Asamblea General de la UES hizo un llamado a la comunidad universitaria a permanecer unida y defender la autonomía de la institución, ya que según la institución es un requisito imprescindible para la libertad académica y el cumplimiento de la misión de la universidad en beneficio de la sociedad salvadoreña. Asimismo, Farfán señaló que el gobierno estableció otras prioridades que no son para el desarrollo del país.

“La educación debe ser prioridad para este gobierno, no podemos pensar en un desarrollo de luces, solo de calles, de cines al aire libre, ninguna sociedad que se haya desarrollado lo ha hecho sin inversión social, se debe apostar al desarrollo interno del país, no solo al turismo”, concluyó la vicerectora.