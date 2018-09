Vanda Pignato pide que no la condenen antes

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Denme la oportunidad de establecer mi inocencia, no me condenen antes de ser vencida en juicio”, dijo Vanda Pignato a la salida del Juzgado Octavo de Instrucción, que no estableció ninguna medida cautelar en el proceso penal por “Simulación de Delito”.

La Fiscalía no estuvo conforme a la decisión del Juez Octavo de Instrucción, por lo que esperará que se le entregue una copia de la resolución para apelar la decisión ante un Tribunal superior.

Pignato es acusada por interponer una denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta falsificación de su firma para la compra de un vehículo, no obstante, el Ministerio Público asegura que se trata de su firma. El vehículo fue comprado a Miguel Menéndez, conocido como Mecafe.