Vanda Pignato pide que no la condenen antes de ser vecida en juicio

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

“Deme la oportunidad de establecer mi inocencia, no me condenen antes de ser vecida en juicio”, dijo Vanda Pignato a la salida del Juzgado Octavo de Instrucción, que no estableció ninguna medida cautelar en el proceso penal por el delito de “Simulación de Delito”.

La secretaria de Inclusión Social explicó que no recibe sueldo de parte del Estado salvadoreño, ya que ha dejado el cargo, al cual espera volver cuando se haya probado su inocencia. Esto, ante declaraciones de la Fiscalía General de la República que afirmó que recibe un sueldo mensual por 6 mil dólares.

Y es que la Fiscalía no estuvo conforme con la decisión del Juez Octavo de Instrucción, por lo que esperará que se le entregue una copia de la resolución para apelar la decisión ante un tribunal superior.

Pignato es acusada por interponer una denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta falsificación de su firma para la compra de un vehículo; no obstante, el Ministerio Público asegura que se trata de su firma, hecho suscitado en el año 2016. El vehículo fue comprado a Miguel Menéndez, conocido como Mecafé.