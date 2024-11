Vanda Pignato es absuelta por lavado de dinero en caso “Saqueo Publico”

Samuel Amaya

La ex primera dama de la República, Vanda Pignato, fue absuelta del delito de lavado de dinero en el caso “Saqueo Público”, pero realizará 144 días de trabajos de utilidad pública por “simulación de delitos”.

Pignato, tras la resolución, dijo estar contenta con el fallo, ya que se logró demostrar su inocencia de los presuntos delitos que la FGR le imputaba. “Fueron casi 8 años de mi vida interrumpida y hoy queda claro que no hubo delito y puedo regresar a mi vida normal”. Respecto a la condena por simulación de delito dijo que podría apelar.

Exfuncionarios en la administración del expresidente de la República, Mauricio Funes, fueron condenados a prisión por delitos de lavado de dinero, peculado y otros, contemplados en el caso al que la FGR lo llamó “Saqueo Público”. El fallo se dio la mañana de este viernes en el Tribunal Primero de Sentencia.

Los exfuncionarios entre 2009 y 2014, fueron acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de beneficiarse con fondos del Estado.

La FGR dijoq ue “utilizaban prestanombres, simularon documentos y utilizaron el sistema financiero para lograr beneficios de forma ilegal”.

Los condenados son: José Miguel Antonio Menéndez Avelar, conocido como MECAFÉ, quien fue sentenciado a 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y activos y por supuesta defraudación al fisco por más de $3,000.000.00 del Estado y supuetamente defraudó a Hacienda por más de $183.000.00.

Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario, fue condenado a 8 años por peculado y 5 años por lavado de dinero y activos.

Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes, fue condenado a 8 años de prisión por supuesto lavado de dinero y activos.

David Marciano Rivas, exsecretario de comunicaciones de Casa Presidencial, fue condenado a 8 años por supuesto lavado de dinero y activos de $1,738,465.57.

David Rivas habló con los medios de comunicación sobre su condena. “En primer lugar, quiero reafirmar mi inocencia, soy inocente. Nunca llegó a mi poder un solo centavo de lo que la Fiscalía me atribuyó. Yo firmé esos 31 cheques, pero ese dinero fue para el pago de complementos de los empleados de la Secretaría de Comunicación. Ese dinero nunca pasó por mí. Y los otros 42 mil dólares fueron para la compra de un equipo de video. Hay un expediente de 80 páginas donde están las fotos, de qué cuentas se compró, la factura, a la empresa que se le compró, está todo documentado”.

Rivas comentó que, en el proceso judicial, llegaron varios testigos, entre ellos, ocho ex empleados de la Secretaría de Comunicaciones “y declararon que el dinero de esos cheques fue para el pago de complementos. Cuando llegué a la Secretaría de Comunicaciones, todo el personal ya recibía esos complementos de salario. Ya estaba en la base de datos de la Secretaría. Yo lo que hice fue cumplir las instrucciones que se me dieron de que la Presidencia iba a honrar el compromiso que tenía con los empleados de la Secretaría, que se les iban a pagar esos complementos, que no se preocuparan. Eso les comuniqué”.

“Sobre mi patrimonio, todo está transparentado. Cuando entré a la Secretaría de Comunicaciones en el 2009, declaré hasta el último centavo mis bienes, cuando llegué a la Presidencia, yo ya tenía inmuebles que los había comprado producto de mi trabajo. Es más, dos de ellos prácticamente estaban pagados. Entré en mi carrito de mi propiedad y cinco años después, en el 2014, salí con el carrito de mi propiedad”, expresó Rivas.

Cuando Rivas llegó a la Sec. de Comunicaciones “se me dijo que el salario del secretario de Comunicaciones es tanto. Una parte se paga en planilla y la otra parte se va a pagar como complemento. Hasta me mostraron un reglamento donde estaba establecido el procedimiento, el pago a través de los fondos reservados de esos complementos de salario”.

En ese sentido, consideró que “la resolución es injusta”, por lo cual, va a apelar, “porque cuando se apertura este caso, yo me presenté voluntariamente ante el juez de Paz y en ese momento les dije a la Fiscalía y a las autoridades, que estaba en disposición de colaborar en todo lo que fuera posible para esclarecer el caso”.

“Lamentablemente, desde el inicio aparecieron algunas irregularidades. Por ejemplo, había personas que cambiaron los cheques que emitieron a mi nombre para el pago de los complementos y estas personas hasta aparecieron en los periódicos y cuando ellos vieron su nombre, que la Fiscalía se lo dio a los medios estas personas estuvieron esperando por años que llegara la Fiscalía a tomarles declaración. Nunca les tomaron declaración. La Fiscalía nunca tomó declaración a un solo empleado de la Secretaría de Comunicaciones. Si tan solo hubieran preguntado a las personas que cambiaron los cheques que hicieron con ese dinero, estas personas le hubieran dicho a la Fiscalía, y a cualquier autoridad judicial que el dinero fue para el pago de complementos”, agregó Rivas.

El “único responsable aquí”, es el exsecretario privado (Francisco José Cáceres Zaldaña), planteó Rivas, ya que “según la ley, él es el máximo responsable a nivel institucional, en el nivel operativo del manejo de los fondos reservados. Él fue el que decidió, si él no hubiera ordenado que se emitieran esos cheques a mi nombre, yo no estaría en esto. Es decir, yo no tenía dominio del hecho. Fue él el que decidió que se pagaran los complementos y mandar el dinero a través de un cheque que yo ni sabía. De repente me llegó a la oficina el cheque y ¿qué me tocó? firmarlo, que se cambiara para pagarle a los empleados”.

Cáceres Zaldaña, “durante el juicio, vino a decir cualquier cantidad de mentiras. Cuando mi abogada de entonces solicitó a Casa Presidencial la entrega de esos recibos para presentarlos en el Tribunal, no fue posible porque el señor Francisco Cáceres sustrajo de Casa Presidencial una camionada de documentos que se llevó, como que eran documentos de su propiedad, (pero) eran documentos oficiales de Casa Presidencial que tenían que estar ahí. Sin embargo, se los llevó”, concluyó Rivas.

