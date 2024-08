“Vamos a continuar hasta encontrar a Carlos”: madre de joven desaparecido

Samuel Amaya

La familia de Carlos Santos Abarca, un joven que desapareció en enero de 2022, realizó este fin de semana una brigada de búsqueda junto a la Cruz Azul Salvadoreña para buscar posibles indicios de su paradero, esto ante la nula respuesta de las autoridades del Estado.

“Iniciamos la segunda brigada de búsqueda y rescate de Carlos 01-01-2022, este es un proyecto que está en proceso de legalización, nosotros lo vamos a dar por sentado, vamos a continuar hasta encontrar a Carlos”, comentó la madre de Carlos, Eneida Abarca.

La madre lamentó que aún no haya respuestas de las autoridades para dar con el paradero del joven; “hasta el momento no tengo ninguna respuesta estatal, no hay ningún indicio que Carlos pueda estar en una posible fosa clandestina; por tanto, continuamos en esta incansable búsqueda hasta encontrarlo”.

La segunda brigada de búsqueda se realizó en la Colonia Dolores, calle a Huizucar, San Salvador Centro, la familia junto con voluntarios dejaron volantes en viviendas y se acercaron a zonas donde podrían encontrar indicios del paradero de Carlos.

Carlos Ernesto Santos Abarca es un joven universitario que desapareció cuando salió a correr como parte de sus actividades físicas el 1 de enero de 2022, en la colonia Monserrat, en San Salvador. El joven estaba en tratamiento psiquiátrico producto de los efectos post cuarentena por el COVID-19, que alteraron su rutina diaria y estado emocional.

El 25 de agosto de 2022 se lanzó la campaña “Dónde Está Carlos” como parte de las acciones de búsqueda ante la falta de respuestas por parte de las autoridades; desde enero de 2022, la familia no ha descansado de buscarlo. La familia vive con las esperanzas de poder encontrarlo.

Dicha búsqueda ha implicado para la familia Santos Abarca un desgaste físico, económico y emocional con la incertidumbre de conocer cuál es el paradero de Carlos Abarca. La madre pidió a la sociedad salvadoreña tener comprensión.

En su jornada de búsqueda, instaron a los salvadoreños que si tienen alguna información sobre su hijo puede contactarse al número 7293-3150 o a través de las redes sociales bajo el usuario Carlos Ernesto Santos Abarca. La familia promete una recompensa por información que pueda dar con el paradero de Carlos.

