Los diputados de Nuevas Ideas están acorralados

Gracias a la diputada Claudia Ortiz, que como buena funcionaria pública está dando lecciones de transparencia, al publicar la planilla de su equipo de asesores, incluyendo cargo y salarios, ha obligado a los diputados de Nuevas Ideas, a publicar, con algún sesgo, el personal a su disposición, sus cargos y salarios. Decimos con sesgo, en el sentido de que no están dando toda la información, pues, curiosamente, los primeros diputados que dieron el paso para publicar a los contratados lo hicieron de una forma no convincente, pues se pusieron de acuerdo en el monto total, $8,500 y en el número de empleados, al igual que los salarios.

Recordemos que el dato de los $8500 lo manejaron un par de diputados de Nuevas Ideas, al día siguiente que el presidente inconstitucional, Nayib Bukele, reveló que, en la anterior Asamblea Legislativa, todos los diputados contaban con $14,500, y que, a partir de ese día, el 5 de julio del presenta año, día de la cadena nacional de radio y televisión, ordenó que les rebajaran $2500, por lo que hoy los fondos destinados para cada diputado para la contratación de personal de apoyo fueran $11,000.

Hay que recordar que la exdiputada Marlene Funes, en la Asamblea Legislativa anterior, fue la primera en denunciar que los diputados de Nuevas Ideas habían aumentado de $12,000 a $14,500, pero los diputados de Nuevas Ideas no sólo negaron el aumento, sino que dijeron que no tenían fondos para contratar personal asesor.

Y lo negaron tanto que el 5 de julio, cuando Bukele lo reveló, obligado por las presiones que recibían en las redes sociales hasta de sus mismos fanáticos, gracias a la información publicada por la diputada Ortiz que la Junta Directiva de la Asamblea le había autorizado para su fracción $20,000. A partir de ese momento, la opinión pública comenzó a sospechar que cada diputado contaba con ese momento.

Y por la indignación que se expresó a través de las redes sociales, sale el presidente Bukele a intentar limpiar la imagen de sus diputados al “aclarar que no eran $20,000 los asignados a cada uno, sino $14,500 y que bajarán a $11,000”. El mandatario intentó convencer a la opinión pública que solo la diputada Ortiz tenía $20,000, lo cual, hasta la fecha, tampoco es creíble.

Desde ese 5 de julio, hasta mediados de la semana pasada, los diputados de Nuevas Ideas no habían hecho pública la información, y cuando lo han hecho, lo han hecho porque la diputada Ortiz sale adelante al publicar la readecuación de los salarios de acuerdo con el nuevo monto ordenado al presidente de la Asamblea Legislativa por el presidente Bukele.

Pero los diputados de Nuevas Ideas no lo han hecho bien, y por tanto no es creíble. En primer lugar, porque no les han dicho a sus votantes y al pueblo en general por qué durante más de tres años negaron haber recibido fondos para la contratación de apoyo.

En segundo lugar, porque se pusieron de acuerdo para utilizar un diseño y matriz con un monto común, es decir $8500, y hasta en el tipo perfil del personal contratado, todos relacionados a las comunicaciones. Por eso Diario Co Latino, en su edición del sábado, publicó que “Los diputados de Nuevas Ideas priorizan su imagen comunicacional”.

https://www.diariocolatino. com/los-diputados-de-nuevas- ideas-priorizan-su-imagen- comunicacional/

Por ejemplo, el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, publicó que tiene contratado solo a 4 personas: un camarógrafo y una encargada de relaciones públicas, devengando un salario mensual de $2,250 cada uno; un redactor de prensa y un colaborador técnico devengando un salario de $2 mil cada uno, totalizando $8,500.

Es curioso que ningún diputado de Nuevas Ideas tenga expertos en diferentes disciplinas, de acuerdo con las Comisiones Legislativas, para que precisamente les apoyen en temáticas especializadas. La respuesta a esta inquietud podría ser que, en la Asamblea Legislativa, desde que llegó Nuevas Ideas al parlamento, no discuten nada, solo aprueban los proyectos que les envían de casa presidencial, de ahí que lo único que necesitan son creadores de imagen.

De ahí que los diputados de Nuevas Ideas intentarán ganarse la confianza absoluta de sus votantes, y por ello irán dando respuestas a medias a los anhelos de información de la ciudadanía, pero estos no podrán hacerlo, porque han demostrado que prefieren la mentira y el ocultamiento de la información. Y en la medida en que el pueblo despierte y exija transparencia, irá acorralando a los de Nuevas Ideas, incluido el presidente de la República, experto en las medias verdades, además de no ser transparentes.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...