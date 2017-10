“Urge priorizar inversión pública en infancia para mejorar economía del país”: UNICEF

Rosmeri Alfaro

En comparación a otros países centroamericanos El Salvador es el que menos inversión realiza en el tramo de infancia, afirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en El Salvador, para quien es urgente se aumente la inversión pública en las niñas y niños para mejorar sus condiciones de vida y el futuro económico del país.

Según Jimmy Vázquez, especialista en políticas sociales de UNICEF, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) “sería astronómico si se hiciera una inyección fuerte en el aprendizaje”.

En El Salvador, el 98.5% de la población de cero a tres años de edad, no asiste ni ha asistido a un centro de educación inicial, mientras que un 17%, de niños de cuatro a siete años, no asiste a un centro de enseñanza.

“De la población de ocho a 17 años de edad, el 12% se encuentra sin ir a la escuela y el 7.4% ya ha tenido algún rezago educativo. Respecto al grupo poblacional entre 25 a 40 años, solo 7 de cada 100 logró tener un título universitario”, detalló.

Indicó que es necesario asegurar más recursos en los momentos claves de vida como la infancia y juventud, donde ocurre el mayor retorno de inversión.

Otra de las debilidades del país y América Latina es que no se tiene un hábito de monitoreo y evaluación, algo imprescindible para ver los réditos que se tienen y los ajustes que se necesitan hacer cada determinado tiempo, agregó Vázquez.

Vázquez expresó que es indiscutible que algunas de las competencias humanas para el mercado laboral de 2,040 será tener habilidades de resolución de conflictos, trabajo en equipo, tener autonomía, excelente uso del lenguaje, un manejo efectivo del tiempo, capacidad ejecutiva, entre otros, por lo que es necesario hacer un análisis generacional.

Con el fin de hacer reflexionar a los diferentes sectores del país sobre esta problemática, UNICEF realizará una investigación sobre el análisis generacional del crecimiento económico, finanzas públicas e inversión en la infancia.

Se prevé que el estudio concluya a mediados de 2018 aportando insumos para la toma oportuna de decisiones, “proyectadas de cara al 2040”. De acuerdo con Nadine Perrault, representante de UNICEF, es importante discutir temas macroeconómicos y de finanzas públicas desde el enfoque de la niñez y la adolescencia.

“Las decisiones en política pública siempre tienen consecuencias en el bienestar del presente y futuro. Además, invertir en infancia permite tener más empleos y mejores finanzas”, dijo.

Agregó que la fuerza laboral salvadoreña del 2040 es la generación actual… en tal sentido, las políticas, leyes, presupuestos, programas y planes de hoy tienen, indiscutiblemente, un pacto en el futuro económico del país.