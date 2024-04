“Uno tiene que amar, aprender nuevas cosas”: Frank Rubio, astronauta de la NASA

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

Colaboradora

Francisco Carlos Rubio, astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), y de madre salvadoreña, destacó, en la entrevista matutina de Frente a Frente, la necesidad de amor por el aprendizaje y el entrenamiento constante, lo cual, según Rubio, fue fundamental en su propia carrera, que incluye más de 26 años de estudio y preparación.

“Nací en Los Ángeles y viví con mi abuelita en La Unión, ella me enseñó a leer… Yo he estudiado más de 26 años para llegar a esta posición, tiene uno que amar cómo aprender nuevas cosas”, dijo.

Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional desde septiembre de 2022 hasta septiembre de 2023, Rubio se convirtió en el primer estadounidense en pasar más de un año calendario en microgravedad. Según el astronauta, ese logro representó uno de los mayores desafíos en su carrera como astronauta. A pesar de las dificultades, Rubio estableció un récord al acumular 371 días consecutivos en órbita, lo cual superó así el plazo inicialmente previsto de seis meses, debido a un percance técnico que impidió su regreso en el tiempo programado.

El astronauta destacó que estar en el espacio es una experiencia “inexplicable y única”, un gran privilegio que “nos debería llevar a reflexionar sobre la importancia de cuidar del planeta”. Además, compartió que su misión le dejó tres experiencias inolvidables: el momento de subirse al cohete, las caminatas espaciales y el aterrizaje en la Tierra.

Rubio mencionó que su carrera como astronauta ha sido muy difícil en lo que respecta a la preparación, pero que, a pesar de ello, ha sido “muy divertida”.

Asimismo, el astronauta brindó consejos para los jóvenes salvadoreños y enfatizó en la importancia de mantener una buena actitud, respetar a quienes los rodean y establecer metas diarias para alcanzar el éxito.

“Gracias a Dios que he tenido una carrera muy divertida, pero al mismo tiempo muy difícil para aprender nuevas cosas. Me encanta la carrera de medicina y ahora como astronauta me ha dejado aprender muchas cosas nuevas”, mencionó el astronauta.

Durante su visita a El Salvador, Rubio compartió su experiencia e inspiró a casi 500 jóvenes en programas financiados por Estados Unidos, así como a estudiantes de la Universidad Don Bosco (UDB).

También participó en el Observatorio Micro-Macro de dicha universidad y con participantes del programa de la NASA y USAID llamado “Servir Global”, en el cual colaboró en proyectos que buscan soluciones a desafíos actuales como el cambio climático y la escasez de agua.

Finalmente, Rubio reflexionó sobre su futuro, y expresó su deseo de seguir en la exploración y hacer ciencia; asimismo, consideró la posibilidad de volver al espacio. “Gracias a Dios tuve una oportunidad que muchos quieren, para mí creo que es muy importante enfocarse día a día porque tener la meta adelante es grande, pero el éxito se viene cada día”, concluyó.