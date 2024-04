Alianza y Firpo van por resultados para alargar el liderato

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Este fin de semana se llevará a cabo la jornada 17 del torneo Clausura 2024, con 3 partidos este sábado 13 de abril y 3 el domingo 14. Alianza y Firpo, en el liderato, se enfrentarán a Santa Tecla y Águila, respectivamente, en busca de extender su liderato una fecha más en el campeonato.

Duelos del sábado:

Águila vs Firpo en el estadio Cuscatlán, a las 6:00 p.m.

Santa Tecla vs Alianza en el estadio Las Delicias, a las 6:30 p.m.

FAS vs Dragón en el estadio Óscar Alberto Quiteño, a las 7:30 p.m.

Duelos Domingo:

Fuerte San Francisco vs Platense, a las 3:00 p.m., en el estadio Correcaminos, en San Francisco Gotera

Once Deportivo vs Jocoro, a las 3:00 p.m. Y finalmente Municipal Limeño vs Isidro Metapán, a las 6:00 p.m., en el estadio Ramón Flores Berrios, en Santa Rosa de Lima.

Con 31 unidades, Alianza está en la primera posición de la tabla, con 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas, y se enfrentará a un urgido Santa Tecla que también busca sumar para evitar el descenso.

Por otra parte Firpo, con 10 victorias, un empate y 5 derrotas enfrentará a Águila, que se encuentra en la quinta casilla de la tabla que viene de una derrota ante Isidro Metapán como visitante.