Una tercera parte de la población muestra cierta incertidumbre de asistir a votar

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) dio a conocer los principales resultados de la encuesta “Evaluación de la gestión gubernamental y temas de actualidad del 2023”, la cual reveló que en los próximos comicios de 2024 una tercera parte de la población consultada expresó un cierto nivel de incertidumbre sobre ejercer o no el sufragio; mientras que, el 83.2% expresan con certeza su decisión de asistir a las urnas.

Asimismo, la cuarta parte de la población entrevistada, es decir 25.9% afirmó no saber por quién votaría, el 17.2% no ha decidido y el 8.7% no respondió por cuál partido emitiría el sufragio; el 1.1% ejercería el voto cruzado y 0.4 % anularía su voto o dejaría la papeleta en blanco. Del total de personas que asistirían a votar, el 45% lo haría por Nuevas Ideas, el 2.7% por ARENA, 2.9% el FMLN, 3.1% GANA, y el resto por otros partidos.

Al consultar a la población sobre el nivel de confianza en el proceso electoral, el 26% expresa tener mucha confianza, 25.7% alguna confianza, 38.5% poca confianza, 8.7 % ninguna confianza y 1.1 % no sabe o no responde.

Mientras tanto, con respecto al voto desde el exterior, el 14.3% consideró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está muy preparado para implementar el voto electrónico o voto remoto por internet, el 27.8% algo preparado, el 38.2% poco y el 16.8% nada preparado.

Según la encuesta, aproximadamente la mitad de las personas considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 26.1% manifestó que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, el 18.9% expresó que le es indiferente un régimen democrático a uno no democrático.

“Por un lado, hay que profundizar en futuras investigaciones qué entiende la gente por democracia, la población entiende un sistema de partidos políticos, alternancia en el poder, gobernabilidad entre órganos de Estado o consideran una democracia más en términos no normativos o cómo se van tomando las decisiones”, indicó Carlos Eduardo Argueta, coordinador del Centro de Opinión Pública de FUNDAUNGO.

Asimismo, externó que 9 de cada 10 personas considera que el país lleva un rumbo muy bueno o bueno, sin embargo, se debe contrastar con la principal problemática que identifican actualmente los salvadoreños. Siete de cada 10 personas entrevistadas expresan problemas económicos como los más apremiantes, este factor ha aumentado a lo largo del tiempo, en junio de 2022 cinco de cada 10 salvadoreños consideraban que la economía era el principal problema.

“Vemos una preocupación muy importante de la ciudadanía hacia el tema económico, muy asociado al costo de la vida, inflación y encarecimiento de la canasta básica”, recalcó.