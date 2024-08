Un “exceso”, anuncio de Blinken sobre ganador en Venezuela, afirma AMLO

Tomado de La Jornada

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “exceso” el anuncio del secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, de reconocer como ganador al candidato opositor de la elección en Venezuela.

“Con todo respeto lo que hicieron ayer (Jueves) desde el Departamento de Estado es un exceso (…) eso no les corresponde, se están extralimitando, eso no ayuda a una convivencia pacífica en armonía en las naciones, no tiene que ver con la política que se inventó para evitar la confrontación y la guerra”.

En conferencia matutina, donde destacó que ayer (Jueves) en su conversación con los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, se privilegió el llamado a no caer en la violencia y esperar los resultados oficiales del procesos electoral en la nación sudamericana, señaló: “dónde está la ley, qué dice el derecho internacional en esta materia, cuál es su fundamento, ¿quién le autoriza a pronunciarse a favor de un candidato si todavía no aparecen la actas?”.López Obrador lanzó un llamado “respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, legítimo, el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país, ¿qué es eso?, si no hay un gobierno del mundo, eso no se lleva con la democracia ni con el respeto a la independencia, la libertad y la soberanía de los pueblos”.

