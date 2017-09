UES reflexiona sobre la realidad política de Cuba socialista y El Salvador

Amir Leiva

@DiarioCoLatino

El Movimiento salvadoreño de solidaridad con Cuba socialista y el comité Minerva Solidaria UES, realizaron el “Conversatorio realidad democrática de Cuba socialista – El Salvador”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador (UES). Los encargados de la ponencia fueron Carlos Cortela Ochoa, especialista en Historia en la Universidad de la Habana y actual encargado de Asuntos Políticos y Diplomáticos en la Embajada de Cuba en El Salvador y Damián Alegría, excombatiente y ahora diputado del FMLN.

El evento, al que asistieron profesionales, estudiantes y defensores del socialismo cubano, fue un esfuerzo de los organizadores por dar a conocer la realidad política y democrática que implementa la isla de Cuba. “Como comité de solidaridad es un honor tener a representantes de la República de Cuba y de nuestro país para que nos expliquen sobre los sistemas políticos y democráticos de cada una de las naciones”. Esto no es con un fin comparativo o ver cuál es mejor y cuál es peor, el objetivo es evidentemente académico, político y, sobre todo, de visualizar, saber y entender la realidad política de ambos países y romper el cuerpo mediático desinformativo que existe sobre lo político y la democracia participativa que hay en Cuba”, afirmó Carlos Barraza, miembro del Comité Minerva Solidaria UES.

En el salón donde se llevó a cabo la charla, fueron colocadas las banderas respectivas de los países de El Salvador y Cuba, así como pancartas con frases representativas de líderes históricos como Fidel Castro y “Che” Guevara. “Para mí es un honor estar en esta universidad, pues es acá donde tradicionalmente se forma el pensamiento revolucionario de nuestro país; de una Facultad de Derecho, pero de la Universidad de la Habana, salió nuestro comandante Fidel Castro”, dijo Ochoa.

Según Ochoa, “en el caso de Cuba tenemos un sistema político y democrático diferente a los que existen en América Latina, quizás por eso es que se ha creado tanta desinformación en este tema. Siempre lo diferente es incómodo y lo diferente dificulta que aquel que tiene el poder y ostenta la hegemonía, políticamente hablando, pueda convencer o imponer su modelo al resto del mundo o a una región como el caso de Latinoamérica”.

Damián Alegría, excombatiente y ahora diputado del FMLN, habló sobre las características de la política en El Salvador y destacó algunos de los avances que el actual gobierno ha alcanzado, entre ellos, el fortalecimiento al sistema educativo y de salud a nivel nacional.

“Para mí también es un honor compartir una reflexión sobre Cuba, un tema que me apasiona mucho. Este no es un esfuerzo comparativo pero de vez en cuando es bueno saber cómo se encuentra nuestro país y cómo se encuentra Cuba. Cada país tiene su historia y su recorrido, pero en algún momento siempre surge la similitud, sobre todo, porque muchos salvadoreños tenemos el deseo de aprender, compartir y replicar tantas cosas bonitas e históricas que Cuba ha tenido a lo largo de la historia”, aseveró.

“Todo sistema político refleja las características y los intereses de la clase o grupo social que ostenta el poder, porque a partir del poder es que se construye un sistema político dentro de una sociedad y este va a estar estructurado y fundamentado a imagen y semejanza de esa clase o grupo de seres humanos que lo componen”, dijo Ochoa, quien agregó que no hay mejor manera de conocer la realidad cubana que estando en contacto directo con ella y estudiando realmente cuáles son los fundamentos del sistema político y de su socialismo.

“Lo que sucede es que en Cuba tenemos una asamblea donde los diputados son maestros, obreros, estudiantes y no cobran un salario como tal. Esta es gente que representa el sentir de los suyos y de su municipio o provincia, porque la democracia no es solo tener elecciones libres y directas ni el pluripartidismo, sino que conlleva la participación ciudadana en la toma de decisiones, no solo en elegir a los que deciden, sino participar de los procesos de tomas de decisiones importantes, y eso sí existe en Cuba”, concluyó.