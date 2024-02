TSE instala 49 mesas de escrutinio final y dos para voto en el exterior

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) instaló este 7 de febrero, a las 49 mesas de escrutinio final, distribuidas por departamento; además, dos mesas de trabajo para el escrutinio del sufragio desde el extranjero. Cada una de las mesas cuenta con un equipo informático, un software, pantalla led, y son monitoreadas por cámaras de videovigilancia.

El magistrado del TSE, Guillermo Wellman, explicó que en las mesas serán procesadas más de seis mil actas digitales transmitidas de la elección a presidente de la República, en presencia de partidos políticos, Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y personal técnico del Tribunal.

Wellman detalló que las dos mesas para el escrutinio de voto en el extranjero procesarán 240,650 votos de elección presidencial y 215,262 de Asamblea Legislativa. El TSE informó que luego de una reunión sostenida con los partidos políticos, y ante cuestionamientos del partido ARENA, que no se lleve a cabo la elección extraordinaria para los salvadoreños que no alcanzaron a emitir el sufragio en 6 seis centros de votación de Estados Unidos, se acordó suspender esta actividad y consultar con organismos internacionales.

Para el departamento de San Salvador se instalaron 13 mesas de trabajo para el escrutinio final, 6 para La Libertad, 4 a Santa Ana en igual número a San Miguel; Usulután, Sonsonate, La Paz y Ahuachapán 3 mesas a cada departamento; Chalatenango, La Unión, Cuscatlán y Morazán 2 para cada uno; 1 para San Vicente, 1 Cabañas y 2 del voto desde el exterior.

Como parte de la preparación que debe tener el personal para el escrutinio final, el TSE impartió una inducción a los integrantes de mesas para que puedan desempeñar sus labores de la manera correcta.

Previo a la instalación de las mesas de trabajo, el Organismo Colegiado juramentó a los integrantes del escrutinio final, cumpliendo la obligación del Tribunal de iniciar este conteo en el plazo previsto en el artículo 214, del Código Electoral, el cual determina que debe efectuarse a más tardar dentro de las 48 horas después de haberse cerrado la votación.

Se revisarán esos resultados preliminares que provienen del conjunto de normas a través del cual las preferencias electorales de los votantes se articularon en votos, y estos votos, pasarán a convertirse, finalmente, en la distribución del poder conferido a las autoridades legalmente electas.

“Se estará aplicando lo establecido en el primero y segundo inciso del artículo 216 del Código Electoral, en cuanto a la declaratoria de elección de presidente y vicepresidente de la República; así como lo regulado en el artículo 214-A de dicho Código, en cuanto al escrutinio de votos cruzados, de igual manera, se aplicará el método D´Hondt”, afirmó la presidenta del TSE.

La funcionaria externó que durante el desarrollo del este escrutinio final, el Organismo Colegiado estará presente en sesión abierta, atento a resolver sobre los votos impugnados cuando así se requiera, en conformidad con lo previsto en el artículo 215 del Código Electoral.

Mientras tanto, el candidato a alcalde por FMLN, en San Salvador Centro, Simón Paz, consideró inaudito lo que ha sucedido en el tema electoral, específicamente en las elecciones del domingo, donde quedó en evidencia una incapacidad del Ente Electoral en conducir un evento de la magnitud desarrollada.

“Ya no da fe abrir las cajas, porque se perdió la cadena de custodia, no se sabe si el contenido sea lo que se registró. El fraude se viene trabajando con anterioridad y el TSE no está exento de eso, quedado en evidencia una serie de incoherencias por parte del Tribunal, quien no fue capaz de salir adelante con la tarea asignada de las votaciones”, reiteró.

Según Paz, a la oposición lo que le faltó fue firmeza, en haber tomado una decisión de levantarse y abandonar los centros de votación con un planteamiento de exigirle al Tribunal la anulación de ese evento y llamar a uno nuevo.