Trump ordenó al Pentágono alistar salida de tropas de Estados Unidos de Siria

Washington/PL

El presidente Donald Trump ordenó al Pentágono preparar la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, cuando se considere que el Estado Islámico (EI) esté derrotado, señaló hoy la cadena NBC News.

Las fuerzas armadas norteamericanas mantienen en esa nación árabe unos dos mil efectivos, en su mayoría pertenecientes a las Fuerzas de Operaciones Especiales, sin la anuencia de las autoridades de Damasco, que consideran esa presencia allí como una violación a su soberanía nacional.

Un alto funcionario de la administración dijo a la mencionada televisora que en una reunión del Consejo de Seguridad el martes el mandatario aceptó ‘a regañadientes’ mantener la presencia bélica en dicha nación árabe durante un período aún sin precisar, para garantizar, según adujo, la destrucción del grupo extremista.

El diario The Washington Post también informó que en el encuentro Trump dijo que la estancia de las tropas no se extendería más allá de la victoria sobre el EI, pero podrían permanecer para entrenar a las bandas armadas y asegurar que el mencionado grupo extremista no retroceda a áreas de las cuales ya fue expulsado.

Según NBC, el secretario de Defensa James Mattis le dijo al presidente que el mando militar ya empezó a reducir el número de soldados y que ese proceso continuaría, y le señaló que la batalla para expulsar al EI estaba casi completa, aunque retirar todas las fuerzas estadounidenses en la actualidad pudiera ser contraproducente.

Por otra parte, el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, comentó que la Casa Blanca lanzaría una declaración ‘en breve’ sobre su decisión de traer a casa las tropas que están en Siria, aunque no aclaró el contenido de las nuevas indicaciones del gobernante.

Trump dijo durante un discurso en Ohio la semana pasada que las unidades estadounidenses estarían saliendo de suelo sirio ‘pronto’, aseveración que, según la cadena CNN, creó desconcierto dentro de la propia administración.

Los comentarios tuvieron lugar después de que el exsecretario de Estado Rex Tillerson, despedido en marzo, sugiriera que Estados Unidos mantendría una presencia militar indefinida en el país con el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Bashar Al Assad.