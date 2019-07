Trabajadores de la SIS se reúnen con representantes de Casa Presidencial

@DiarioCoLatino

Empleados de la Secretaría de Inclusión Social (SIS) instancia suprimida por el actual gobierno, se reunieron con la gerencia de recursos humanos de Casa Presidencial para tratar temas vinculados a su situación laboral.

De acuerdo a fuentes extraoficiales el propósito de la reunión fue discutir el tema de las indemnizaciones, por la supresión definitiva de las plazas laborales. Los medios de comunicación no tuvieron acceso a la reunión y en el lugar se veía presencia militar.

Exempleados de la SIS quienes participaron en la reunión confirmaron a Diario Co Latino, que algunos de los trabajadores aceptaron firmar la renuncia a cambio de un cheque equivalente a la indemnización. Otras personas decidieron continuar con los procesos jurídicos y permanecer a la espera de lo que resuelva la Asamblea Legislativa sobre el tema.

El 2 de junio anterior el presidente Nayib Bukele decidió suprimir las secretarías adscritas a la Presidencia: Secretaría Técnica de la Presidencia, Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Gobernabilidad, Secretaría de Transparencia y Anticorrupción y Secretaría de Vulnerabilidad.

La decisión presidencial de cesar las funciones de estas instituciones dejó en el limbo a más de 698 trabajadores.

De acuerdo con los representantes del sindicato de la SIS, el mandatario salvadoreño habría violado la Ley del Servicio Civil, que establece que antes de eliminar plazas por Ley de Salario se debe justificar que el personal no es idóneos para ser transferido a otra dependencia del Ejecutivo.

Toda plaza que vaya a eliminarse debe ser bien argumentado, antes de solicitar a la Asamblea la supresión de la misma y modificar así la Ley del Presupuesto General de la Nación.

El Ejecutivo no ha presentado aún a la Asamblea Legislativa el estudio para la eliminación de las plazas, ni para modificar el presupuesto respectivo.

Desde que el presidente Bukele anunció la eliminación de las secretarías, los empleados han permanecido frente a las instalaciones, para que no se utilice la figura del abandono del trabajo; de hecho el mes de junio les fueron cancelados los salarios y no se sabe si el de julio también, dado que no hay información oficial.

Según los empleados consultados sobre la reunión de este martes, los representantes de la Presidencia explicaron que el salario que recibieron el mes pasado ya era parte de su supuesta indemnización.

Varios de los empleados afectados tienen hasta veinte años de laborar en la SIS, pues la mayoría de trabajadores de esta ex secretaría provenían de la también extinta secretaría de la Familia y de Juventud, entre otras.