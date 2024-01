Tome nota: Este fin de semana no habrá fútbol en la Liga Mayor y la fecha cinco se jugará el miércoles 7 de febrero 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El miércoles 7 de febrero se disputará la jornada 5 del torneo Clausura 2024. Hay que aclarar que este fin de semana no habrá fútbol en la Liga Mayor por las elecciones presidenciales y legislativas. En la fecha del 7 se jugarán los seis partidos correspondientes, con la novedad que Alianza volverá a jugar con público, y lo hará en el estadio Cuscatlán contra Jocoro a las 7:15 p.m.

La jornada dará inicio a las 3:30 p.m. en el estadio Correcaminos con la serie de Fuerte San Francisco vs Santa Tecla, a la misma hora se disputará el Águila vs Isidro Metapán y Once Deportivo vs Firpo.

A las 7:00 p.m. Municipal Limeño se enfrentará a Dragón en el estadio Ramón Flores Berrios, quince minutos después Alianza vs Jocoro en el estadio Cuscatlán, primer partido de los albos con público luego de ocho meses de jugar a puerta cerrada, y el último encuentro será a las 7:30 p.m. entre FAS y Platense.