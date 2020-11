“Tenemos que exigirnos mucho, primero yo, luego todo el cuerpo técnico y luego los jugadores”: Juan Cortés

Orbelina Rivera

@DiarioCoLatino

Luego del empate (1-1) ante el cuadro de AD Chalatenango, el técnico de Alianza FC, Juan Cortés manifestó en conferencia de prensa, que a su equipo le está pasando factura anímica, la eliminación en la Liga CONCACAF y los siete meses de suspensión de actividades por la pandemia de COVID-19.

Según el técnico Cortes, en el duelo ante los norteños, en los primeros minutos se cumplió con el plan trabajado durante la semana: “Creo que salimos los cinco primeros minutos, como lo habíamos hablado, salimos bien, presionando, pero nos duró muy poco, empezamos a partir el equipo en dos, no nos hacía bien la presión, nos estaban lanzado el balón a las espalda, aparte de que nos estaban haciendo el dos contra uno con Ezequiel Díaz, salimos un poco dormidos en la primera parte, no nos encontramos en ningún momento”, argumentó el entrenador español.

El técnico afirmó que a los jugadores “albos”, la pausa por la pandemia los tiene en las condiciones físicas no adecuadas para enfrentar tantos partidos en una misma semana. “Hay que reconocer que no estamos después de siete meses preparados para tres partidos en una semana y con tantas bajas y tanto esfuerzo que tenemos que hacer. En los primeros partidos quizás estuvimos bien”, aseguró Cortés.

Sin tener que quitarle presión, pero justificando los inconvenientes en los últimos partidos, Juan Cortés expresó: “No buscamos excusas, pero llevamos tres partidos en la semana, el golpe anímico quizás de la eliminación, cinco o seis casos de covid, que aunque están recuperados algunos, no se han podido colocar en la convocatoria porque no han entrenado. Tenemos que exigirnos mucho, primero yo, luego todo el cuerpo técnico y luego los jugadores”.

Con respecto a lo vivido en el duelo ante el Motagua de Honduras, el entrenador paquidermos confirmó que “Nosotros venimos insistiendo a ello, más allá del golpe psicológico de la eliminación, de la forma, de los condicionantes que tenemos, obviamente son personas y les cuesta superar, yo mismo soy el primero que me he tirado dos días sin dormir, pensando en esos tres minutos que nos faltaban y porqué no cerramos. Lo único que te determina es el trabajo, el trabajo siempre está y estamos hablando de tres minutos de diferencia, si ese día en esos tres minutos, el trabajo es el mismo, estaría la gente hablando maravilla, en tres minutos nos empatan y la gente está dudando del equipo”.

Alianza FC, después de cinco partidos se ubica en el primer lugar del grupo centro con 12 puntos y en la jornada 6 se enfrentará al Atlético Marte, a quien venció 1-0 en el encuentro de la primera vuelta.