Su voz marco una epoca

Carlos Berciano fue uno de los artistas más reconocidos en El Salvador en la década de los años 60´s, dejando una huella imborrable en la música y el rock´n roll, género que continua en la mente y en el corazón de muchos.

Con una trayectoria inigualable el interprete nacional formo parte del grupo Los Junior de Santa Tecla, como vocalista, en donde su carrera logro tener aceptación en la población salvadoreña, después de la experiencia en la agrupación, decide partir hacia el extranjero donde también participó en diferentes agrupaciones.

Morena, No Way, Tonight, Tarde Gris, Oye Negra, Hermosa, Love me Tender, con estás y muchas más canciones en ingles y español el grupo visito lugares tanto en el extranjero como en el país, marcando una época en el rock que seguramente usted recuerda.

Berciano comenzó en el mundo de la música a la edad de 15 años, en donde sus inicios fueron desde muy pequeño el coro del Colegio Don Bosco y luego en la Universidad Nacional, el gusto musical lo heredo por su padre siendo un legado que ahora es parte del recuerdo del cantante.

