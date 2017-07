“Solo queremos la devolución de nuestros lotes y reconstruir parte de nuestras vidas”: Alejandro Flores

@SilviaCoLatino

“Nosotros estimamos que aquí murieron 900 personas”, explica el presidente de la ADESCO, al señalar las primeras cuatro placas que contienen una lista de 300 personas que fallecieron el fatídico 13 de enero de 2001, en la colonia Las Colinas, al Sur de Santa Tecla, La Libertad.

“Yo estaba con mi familia como a cinco minutos de la tragedia, con mi familia recién habíamos salido cuando se oyó un estruendo que, claro, era el alud que traía rocas y árboles al quebrarse y luego todo quedó quieto. Cuando vine al lugar, oía gritos de la gente atrapada y pudimos rescatar, sacamos a algunos. Solo en mi pasaje murieron 48 personas entre adultos y niños. Recuerdo a una señora que tenía una varilla atravesada en la pierna y la amputaron para que pudiera sobrevivir, son duros los recuerdos”, reflexionó.

No obstante, estas familias aún luchan por la devolución de sus lotes como afectados del terremoto y demandan el remanente de la donación del gobierno de la República China (Taiwán) durante el gobierno del ex presidente Francisco Flores y que guarda FUTECMA, para un supuesto manejo del Parque Memorial.

¿Cuál es el problema con FUTECMA?

-Los terrenos que están en poder de FUCTEMA queremos que sean devueltos a sus antiguos propietarios que son 144 familias, cuyos inmuebles están en poder de esta fundación.

¿Cómo se creó FUTECMA?

-A través de un decreto legislativo #380 de febrero del año 2001 y los fondos del gobierno de la República de China (Taiwán) que le dio una ayuda… entre comillas, de 75 mil colones y la gente firmaba un papel, los primeros no se dieron cuenta de lo que iba a suceder, hasta después se enteraron que esas propiedades iban pasando a FUTECMA porque le habían dado la atribución en el decreto, que sería la administradora del Parque Memorial, y se tomó esa decisión sin consultarle a los afectados. No sabemos si lo concibió la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo, en ese entonces, que dijeron que iban a construir la obra memorial, que lo iba a construir el Viceministerio de Vivienda y lo administraría FUTECMA, por tanto, ella sería la dueña de todos los terrenos.

¿Qué ocurrió?

-Porque esto no fue consultado, la gente quería recuperar sus terrenos para retornar y reconstruir las viviendas; algunos en ese momento por el mismo trauma, no querían saber nada pero esto, mediante el tiempo, ha ido adquiriendo otra conciencia de la realidad.

El hecho que no fue el cien por ciento que trasladó la propiedad a FUTECMA, no permitió que se construyera el parque, porque no podía hacerse con lotes dispersos, tenían que consolidar toda el área.

Nosotros seguimos con esta lucha, como era un decreto legislativo, decidimos llegar hasta la Asamblea Legislativa y en agosto de 2016, aprobaron el decreto #443, en donde se autoriza a FUTECMA la devolución de los lotes a los antiguos propietarios.

¿Cómo se logró esta disposición?

-Buscamos las instancias que les correspondía tomar esa decisión, y los directivos de FUTECMA en su discurso afirman que no tienen problema para devolver los terrenos, pero nos solicitan el decreto que los autorizará para entregarlos a sus dueños, por la potestad que les dio, el decreto #380 de febrero del año 2001.

Entonces, fuimos junto a FUTECMA ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para resolver este impasse y fue así como se logró el otro decreto de devolución. Eso fue en agosto y estamos a casi cinco meses y no se ha devuelto ningún solo lote, porque FUTECMA no da señales de vida.

¿Quiénes integran FUTECMA?

-Es grupo de personas que integran la Fundación Tecleña Pro Medio Ambiente (FUTECMA) nos hemos comunicado con su presidente el ingeniero Federico Mejía, que nos dijo que estaban en una situación… que no estaban legales y quieren arreglar todos los papeles para ver si como se procede.

Ante esta falta de señal positiva para los afectados, de que FUTECMA mantenga la intención de devolver los lotes como manifiesta, el único hecho real es que no hay nada concreto. Entonces nos avocamos de nuevo a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que observe estos decretos y les de seguimiento.

¿Cuál ha sido la respuesta?

-Este lunes 16 de enero tenemos que estar en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Puntos Constitucionales junto a FUTECMA para que den razones, de por qué su negativa a devolver los lotes a los afectados.

Porque el plazo de vigencia del decreto es un año, y si no trasladan

el lote o terrenos a los afectados, la (FUTECMA) vuelve a quedarse

con todos los terrenos y eso no es justo.

¿Qué esperan de esta reunión con todos los involucrados?

-Nosotros esperamos que los diputados exijan a FUTECMA los informes y muestren los avances de este proceso y creo que no tienen nada, porque no se ha entregado ninguno y no han abierto los espacios para que la gente haga la gestión , entonces producto de ello y los compromisos que adquiera FUTECMA ahí, vamos a saber cual será el camino a seguir.

De no llegar FUTECMA lo volverán a citar y si no llega, será a la tercera que tomará la comisión legislativa otra medida, como un dictamen de tal manera, que haga la expropiación.

¿Qué esperan como afectados?

-Nosotros lo que queremos es que no existían vacíos como en el anterior decreto del año 2001, que no dejó a ninguna instancia de gobierno como garante de todo este proceso; entonces pediríamos que igual que se hizo en el proceso anterior de entrega de fondos del remanente del donativo de la República de China (Taiwán) sea el Vice Ministerio de Vivienda que en este caso tuvo los recursos en ese momento y FONAVIPO.

Porque puede tomarse la decisión de trasladar en un bloque todas las propiedad y así, como están haciendo entregando los fondos del

remanente, haga entrega de cada lote a cada uno de los afectados. Y

nosotros hasta tener legalizado todo el tema de la tenencia de los lotes, seguiríamos con los otras gestiones que hemos dejado encaminadas y que no hemos logrado finalizar.

Con medio ambiente tenemos ya gestionado el tema de la veda que existe sobre el boulevar Sur hasta Las Colinas, la intención es reconstruir, por sus medios cada uno, es obvio y si pudiera ser que haya una posibilidad de obtener una cooperación que contribuya con las familias, pues bienvenida será y tal vez se logre algo.

¿Cree que es seguro vivir en este lugar?

-Si, porque las obras de mitigación que se hicieron funcionan bien y sostengo que están mejor que las establecidas antes del año 2001, porque ahí movieron una gran cantidad de metros cúbicos de tierra,

estabilizaron los taludes y ahora drenan las aguas adecuadamente, ya no hay ningún problema y la gente va a reconstruir, lo sabemos.

Es deslizamiento ocurrió porque taparon los drenajes tierras arriba, el agua no se drenó lamentablemente y entonces se depositó en la parte baja de esta parte de la Cordillera del Bálsamo y eso junto a la contribución de la fuerza del sismo eso desencadenó la lamentable historia.

¿Qué ocurrirá con el Memorial?

-Ya hablamos con el alcalde actual Roberto D´abuisson y tenemos proyectado moverlo a una zona verde de la colonia de manera permanente y para que todo los años vengan los familiares y vecinos a honrar la memoria de las víctimas; a manera de reparación, aquí no se trata de quitar terrenos o no, esto se trata de devolver las cosas a quienes les pertenecen.

FUTECMA no ha invertido ni un centavo, los 2.5 millones donados por el gobierno de Taiwán en ese momento (gobierno ex presidente Francisco Flores) fueron distribuidos a algunas personas con la compra del lote y otra parte, fue para administrar el parque memorial y que han justificado en una auditoría que han hecho gastos y solo tienen un saldo de 75 mil dólares, eso supuestamente, el informe de la auditoría, y en ese caso tendrán que liquidarlo y entregarlo al Vice Ministerio de Vivienda y ahí se acaba todo el problema; luego nosotros seguimos resolviendo por vía municipal, OPAMSS, Medio Ambiente, ANDA y todos los que tengan que ver con el tema de la reconstrucción.