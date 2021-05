“Solo es el inicio de un gran listado”: oposición

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Tras conocerse algunos nombres del listado del departamento de Estado de los Estados Unidos, donde aparecen funcionarios de la actual administración de Nayib Bukele, así como de la administración del FMLN y el actual diputado por GANA Guillermo Gallegos; diputados de GANA reaccionaron y restaron importancia ante tal lista mientras que la oposición la catalogó como “un aviso”.

Los diputados de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) restaron importancia de dicha lista y cuestionaron el por qué no aparece miembros de del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

“Me sorprendí grandemente que no salga ningún diputado y ningún funcionario de los gobiernos de ARENA, al parecer, esa lista ya viene sesgada. Aparentemente no se está siendo parejo, no le presto más que poca credibilidad a esa lista”, mencionó el diputado de GANA, Numan Salgado.

Mientras que el diputado Romeo Auerbach, también de GANA, sostuvo que Guillermo Gallegos se debe de defender solo. Agregó que “no se ha puesto en la lista al grupo parlamentario de GANA, o a la institución jurídica, sino que a una persona, en una lista que no se si hay pruebas de algo o es simplemente una lista”.

“Si llega a ser lo contrario, una lista que es a base de la presión que hay una agenda como querer decir cosas en contra del gobierno del presidente Bukele o la gente que está apoyando, pues sería una pena”, concluyó.

Diario Co Latino quiso conversar con el diputado Guillermo Gallegos para su derecho de respuesta. Sin embargo, no se obtuvo éxito, ya que a través de su encargada de prensa se gestionó pero comentó que “el diputado Gallegos no va a responder por el momento, ya que dicha lista no es un documento oficial. Y él en todo caso no tiene procesos abiertos”.

También, diputados de la oposición dieron sus valoraciones al respecto, en la cual afirmaron que estas acciones del departamento de Estado solo es un inicio de un gran listado que podría darse a conocer más adelante.

El FMLN señaló que el expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del partido, Sigfrido Reyes, está enfrentado un proceso judicial. Dina Argueta, del FMLN, acotó que a los señalados se les debe respetar el debido proceso y mostrar las pruebas suficientes.

Mientras que Mauricio Linares, de ARENA, expresó que esa podría ser la primera lista que el departamento de Estado mande y “quizá es un aviso”, detalló. Además, el parlamentario respondió ante los cuestionamientos vertidos por el oficialismo donde en dicha lista,no aparece ninguno de ARENA: “Lamentablemente, ahí sí es una respuesta que tendría que dársela el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque son ellos los que manejan (la lista)”.