Solari pide clarificar el VAR

Madrid/España/AFP

El entrenador del Real Madrid Santiago Solari exigió este martes una clarificación de las reglas del Videoarbitraje (VAR) tras la polémica creada a raíz de la no señalización de un penal el pasado domingo en la derrota contra la Real Sociedad (2-0).

“Si las reglas están claras y si sabemos para que se aplica, eso facilita el entendimiento para todos, no solamente para el deportista, para el futbolista, para el hincha, para la gente”, reclamó el técnico madridista.

“A mí me pasa a veces como espectador que no entiendo el funcionamiento. Me parece que lo están introduciendo y tendrá tiempo de perfeccionamiento”, admitió.

La polémica se produjo en un supuesto derribo del arquero argentino de la Real Sociedad Gerónimo Rulli al delantero brasileño Vinicius Jr, que el árbitro no consideró acudir a ver las imágenes por televisión pese al reclamo de los jugadores madridistas.

En otra polémica que rodea al equipo madridista, la marcha del galés Gareth Bale del Estadio Bernabéu antes del final del partido contra la Real Sociedad, en el que no jugó por lesión, Solari se limitó a decir que “son cosas que solucionamos en la intimidad”.