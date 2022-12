Sociedad en crisis y datos enero-febrero 1932

César Ramírez

@caralvasalvador

La fuente de éste artículo es Diario Latino, he fechado las notas para un posterior ensayo de aquella sociedad en crisis; es ilustrativo el cuadro general que une la economía, la institucionalidad, la insurrección campesina, así como su entorno de constante denuncias por la crisis del capitalismo, mientras el Estado sufre una crisis institucional por su reciente Golpe de Estado, la legitimidad dudosa del proceso electoral y el no reconocimiento de Estados Unidos al gobierno golpista, se añade la insurrección campesina.

Los titulares de Diario Latino citados a continuación tienen un extenso desarrollo en su contenido editorial, pero su esquema básico nos permite visualizar el complejo panorama de un evento electoral de alcaldes y diputados, la condición de partidos políticos como el laborismo, el Partido Comunista, la intervención del gobierno interviniendo las elecciones, el descubrimiento de un complot comunista y el posterior fusilamiento de los líderes rebeldes.

Es muy significativo que la insurrección campesina sea localizada en los pueblos con mayoría étnica, también se destaca que en ningún momento se menciona la palabra campesinos, se prefiere en todo momento calificarlos de comunistas, cuando en artículos anteriores voceros del Partido Comunista afirman que no controlan los motines y además otros mencionan las fuerzas campesinas del Partido Laborista afín al derrocado presidente Araujo que hizo llamados a resistir desde Guatemala. En todo caso 1932 es un modelo de estudio, no solo del clásico evento comunismo y anticomunismo, sino de la crisis en general, donde la violencia espontánea de las multitudes puede surgir en circunstancias similares como lo hemos observado en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente a finales del siglo XX.

Las citas son: 04ENE932 Reglamento de buses derogado (acaba monopolio), 05ENE932 Todo exacto en la administración de rentas; 06ENE932 1521 Maestros desocupados, Injusticia con empleados del Telégrafo (3 meses retraso de salarios); “¡El hambre del maestro! Es falso que se haya pagado diciembre a los maestros de escuela de Cojutepeque, nos dice en un telegrama don Joaquín Pineda Palacios. Esa noticia no es más que una burla sangrienta a la miseria de los maestros de escuela. “Rotundamente, agrega nuestro informante, desmintiéndola con el último grito que esta situación angustiosa me concede”; Los precios de nuestro café: Cablegrama recibido de Nueva York el cuatro de enero, Ministerio de Hacienda. No hay cotizaciones de bolsa para café de El Salvador. Conforme las cotizaciones más altas de tres firmas los mejores precios ofrecidos en New York para el café en mano son: Primer lavado $13, Segundo lavado $12, Corriente $10 Todo por quintal. Cónsul de El Salvador. 07ENE932 Formidable bochinche en Usulután, El pueblo enfurecido asaltó varias Casas Particulares, La imprenta del periódico La Tribuna Destruida. Balazos por todas partes. El Ministerio de Hacienda da explicaciones relativas al pago de derechos de aduana. 08ENE932 Se suprimen las Escuelas Técnico-Práctica y la de completación; Se emitió decreto de emergencia; Una rebaja equitativa de sueldos debe aparejarse con una rebaja de precios de víveres y alquileres; La Patria impone un sacrificio: que es un imperativo del patriotismo, dice el Editorial del Diario Oficial de ayer; se usará de los medios necesarios para hacer efectivas las rentas y no se gastará más que lo absolutamente necesario. -Rebajas y nuevos impuestos que se decretan-. Precios de nuestro café, según cablegrama recibido de París, el 6 de diciembre: cotizaciones del Havre, para café corriente $9.00 las cien líbras. F.O. B. Salvador Cónsul. 09ENE932 Prolongación de los créditos a los agricultores mediante la fijación del término del Decreto de la intangibilidad del Fondo de Oro, en custodia; de esta manera los créditos a largo plazo, con emisión de billetes en toda la fuerza de cada banco, estarán bien garantizados por el Decreto. 11ENE932 Farsa electoral de diputados; (¿huelga?) estudiantil obligó esta mañana la renuncia del Director y Sub-director del Instituto Nacional; Proyecto de decreto de la cafetalera (reformas al decreto del 7 de octubre) 12ENE932 El Estado perderá gran número de buenos servidores; con la rebaja del 30% se les somete a una gran penuria; El cuadro del empleado: no pueden vivir con tan poco; Tampoco han pagado los salarios de la Cantera y del plantel de asfalto… 13ENE932 Hay organismos innecesarios donde se puede economizar; Para regularizar el cambio se crea el Instituto de la Moneda; En cambio la rebaja del 30% es inhumana; que se rebajen las tarifas de fletes, muellaje y gabarrajes. 14ENE932 Agitación pública en San Pedro Masahuat por irregularidad electoral; Si se ha depreciado el colón dice Don José Esperanza Suay; mejor hubiera sido aumentar la tarifa en un 10%; 15ENE932 Se aprobó hoy la creación del Instituto de la Moneda; 20 ENE932 Se descubre un golpe comunista, Bombas de dinamita fueron decomisadas, así como gran cantidad de proclamas; toman medidas contra el agiotismo; es muy difícil prever la próxima situación del café de estos países; Don Joaquín Rodezno pone coto al feo negocio de la compra de recibos; Telegrafistas azotados por el hambre; 21 ENE932 El gobierno hace declaraciones sobre la última intentona del Comunismo, medidas drásticas para la represión de movimientos que intenten alterar la tranquilidad de la nación; Se decreta el Estado de Sitio en 6 departamentos del país; 23ENE932

La Paz de la República está en peligro inminente; las hordas comunistas incendian y saquean en varios lugares; se modifica el decreto de descuento que había causado tan mala impresión. 25ENE932 19 comunistas que penetraron al cuartel de Sonsonate fueron pasado por las armas. Otros brotes reprimidos enérgicamente. Gobierno cuenta con la lealtad del Ejército, controla con toda energía el país entero. 26ENE932 Ataque comunista, repelido anoche de modo enérgico. 27ENE932 Los comunistas intentaron cortar las comunicaciones telefónicas, intento verificado anoche fue reprimido por la autoridad, los líderes rojos de Salcoatitán murieron en el ataque, 100 comunistas fueron batidos rudamente en los lagartos hoy; 28ENE932 Ejército reprime con energía cada nueva intentona de los elementos rojos 29ENE932 El ejército no reparará en ningún sacrificio; La Fuerza Armada rodea firmemente al Gral. Martínez; 01FEB932 Martí, Luna y Zapata son fusilados esta mañana; fueron condenados ayer por el Tribunal Militar. Fuente Diario Latino.

amazon.com/author/csarcaralv