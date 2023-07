Sobre reelección presidencial “Ni a favor, ni en contra”: Escobar Alas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, brindó conferencia de prensa este domingo luego de varias semanas de ausencia. En varios de los temas consultados por la prensa evitó tomar postura. En la mayoría de las preguntas dijo que no era él quien debería de pronunciarse una de ellas fue sobre la reelección presidencial.

Uno de los primeros temas consultados por la prensa fue la reciente aprobación de reformas penales, que contemplan disposiciones para procesar a los capturados en el régimen de excepción por grupos y con un lapso para presentar pruebas de dos años una vez entren en vigor las reformas. El arzobispo, por su parte, evitó expresarse sobre el tema y lo dejó “a los expertos”. “Yo no me pronunciaría ni a favor ni en contra de las modalidades, sino que administre justicia verdadera, en el sentido que el que es inocente, salga pronto”.

Sobre los médicos que han sido suspendidos por apoyar a otros médicos internistas a raíz de una protesta, “en realidad, el protestar en la calle pacíficamente porque se está inconforme de alguna disposición, es un derecho de los trabajadores (pero) yo tendría duda en cuanto algunos casos porque no es lo mismo los trabajadores de una de una fábrica que los trabajadores de la salud”, dijo el líder religioso sobre el tema que ha causado revuelo en las últimas semanas, donde el sector salud organizado se ha enfrentado ante el Gobierno por las exigencias que ha hecho los médicos, que reinstalen a los suspendidos.

“Yo de nuevo declaro mi incapacidad (para hablar del tema), pero sí alcanzo a ver que es un caso especial por tratarse de trabajadores de la salud, médicos y enfermeras, debo decir que en el país tenemos muy buenos médicos y un personal de medicina verdaderamente bueno y que ha merecido el elogio con el trabajo de la pandemia”. El arzobispo de nuevo evitó tomar una postura al respecto.

Escobar Alas consideró que sería un buen momento para revisar las leyes “quizás esta discusión sirva para que se llegue a la mejor decisión, la política que debe prevalecer es la del bien común”.

Al líder religioso se le cuestionó sobre la reelección presidencial, tomando en cuenta que los partidos políticos han concluido con sus elecciones internas de cara a los comicios de 2024; un partido de ellos, Nuevas Ideas, oficializó al actual mandatario, Nayib Bukele, como su candidato presidencial, a pesar de ser inconstitucional según la Constitución de la República.

“En cuanto a la reelección o de la participación del presidente en un nuevo proceso eleccionario, ya la otra vez lo tocamos y como dije en aquella ocasión, yo no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra. Respeto que los demás lo hagan, tienen todo el derecho, así es la política”, dijo el líder religioso.

Alas sostuvo que como iglesia les toca, más bien, tener una visión por encima de la problemática, viendo que las cosas marchen con justicia, “como deberían marchar y en esta situación es muy compleja la realidad. Lo de la Constitución, ciertamente, tengo entendido que 6 artículos prohíben de manera absoluta la reelección, eso es evidente. Pero dicen los expertos, incluso constitucionalistas, que hay un artículo, el 152 inciso primero, que la admite ¿entonces en qué quedamos?, ¿qué Constitución tenemos? ¿acaso una Constitución que dice una cosa y dice otra?”, cuestionó.

“Tengo entendido que quien debe interpretar la Constitución es la Sala de lo Constitucional, que es el máximo organismo de la Corte Suprema de Justicia, en su momento se presentó la demanda y la Corte se ha pronunciado a favor; interpreta el artículo que ciertamente permite la reelección”, agregó Alas.

“Yo no soy nadie para decir que está bien interpretado o que no está bien interpretado, al contrario, respeto la discusión en ese punto, pero lo que tengo entendido es que la resolución tiene que acatarse y queda en el Tribunal Supremo Electoral que sí va a acatar o no la resolución, también tengo entendido que ya se pronunció diciendo que la va a acatar; entonces, la discusión ahora queda, posiblemente, a nivel político”, planteó.

Para el arzobispo, cuando se haga la elección “que es la verdadera consulta popular” se verá si el pueblo estaba a favor o no, “ojalá que el proceso sea justo para que el pueblo tenga la oportunidad de expresarse con toda libertad y elegir a los funcionarios que quiera”. En el mismo sentido, dijo que están vigilantes porque las cosas se hagan bien, “no nos interesa favorecer a un partido o a otro, mucho menos perjudicar a nadie, al contrario, ojalá que nuestra palabra no dañe a nadie, pero sí nos interesa que, al pueblo, que tanto ha sufrido, se le respete, se le escuche y se le da oportunidad para expresarse en elecciones libres”.

Al líder religioso también se le pidió una reacción sobre la incorporación de los expresidentes salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén a la Lista Engel: “Yo le pido disculpas a usted (al periodista) porque en realidad yo desconozco, me declaro incompetente, sé que la Lista Engel es una lista política”.