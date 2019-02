Sobre la crítica y el pensamiento crítico

Dr. José Joaquín Morales Chávez

Médico, PhD©, Cirujano FRCS Canadá

D

espués de las elecciones del 4 de marzo de 2018 y 3 de febrero de 2019 y hasta la derrota temporal del FMLN es preciso contribuir a identificar elementos sobre crítica y el pensamiento crítico.

Como algunos han escrito a veces es más fácil decir lo que no es la crítica y el pensamiento crítico. Así consideramos que pensamiento crítico no es:

Ataques personales para denigrar y destruir.

Tampoco es decir y afirmar conclusiones sin evidencia basada en la realidad; en nuestro vocabulario popular se diría no es chambre.

No es usar distorsiones del conocimiento. Esto conduce a conclusiones equivocadas. Las más comunes distorsiones del pensamiento son: primero, correr a conclusiones rápidas solo por la primera impresión en la cual las emociones como la cólera, frustración, miedo, etcétera tienen el mayor componente de la conclusión. Segundo, ni hacer por conveniencia subjetiva lo más pequeño y más grande entusiasmo, maximizar, ni del más grande más pequeño esto se llama el minimizar .

El Che Guevara firmaba que “pensar críticamente es la preocupación constante por aprender”. Puesto de otra manera el pensamiento crítico es también la preocupación constante por desaprender. El profesor Enrique Dussel definía el pensamiento crítico como “hacer memoria crítica del pasado para construir el futuro”.

Para hacer pensamiento crítico es recomendable tener preguntas críticas sobre un problema particular. Las siguientes son algunas preguntas críticas

1. ¿Es verdad esto?

2. ¿No entendí correctamente?

3. En realidad, ¿esto es así o solo son las apariencias? este es el concepto de siempre tratar de ver lo que no se ve detrás de lo que se ve.

Para responder a estas y otras preguntas críticas es recomendable rigurosamente hacer lo siguiente:

1. Definir el problema

2. Reunir toda la evidencia, o sea, reunir toda la información acumulada hasta ahora sobre el problema que estamos tratando de definir.

3. Tener criterios adecuados para poder identificar la calidad de la evidencia y de la información. Un criterio podría ser la fuente de la evidencia. Podría asumir que no es la mismo la calidad de la evidencia que tiene el periódico: El FARO antes que la comprara el financista de Wall Street, el capitalista neoliberal asociado a fondos buitres: George Soros; después de que la comprara Soros ya podría ser prejuiciada. Es conocido que el dicho popular “el que el paga el mariachi escoge las canciones”

Todo lo anterior es reconocido como esencial para acercarse de la manera más objetiva posible a la verdad.

Quizás definir el problema es bien relevante, quiero que leas el problema -un problema- no muchos problemas al mismo tiempo. No es recomendable tratar de afrontar muchos problemas o más de un problema porque esto puede conducir a la confusión. Por supuesto, después definir un problema y resolverlo puedes conducirte a definir otro y así sucesivamente.

Por ejemplo, podría definir como un problema el hecho de que en El Salvador en las dos últimas elecciones existió una baja participación de votantes inscritos. Esto último es la definición del problema ahora para acercarse a la respuesta o respuestas del problema, entonces el siguiente paso es hacer una pregunta que pretende contestar parcial o totalmente el por qué se da al problema.

Este buscar el por qué es lo que se llama la formulación de una hipótesis. Así podría formular la siguiente hipótesis que la manifiesto en una pregunta. ¿Es que la razón porque la población no votó en las últimas dos elecciones en El Salvador es porque los electores no se sienten representados?.

Una vez formulada la hipótesis tienes que definir el método de cómo vas a afirmar o descartar tu hipótesis. El método en general comprende: el ¿cómo hace la investigación?, ¿en qué período se hace la investigación?. Los recursos que necesitas para hacer la investigación. Después de realizar la investigación llegarás a conclusiones de si aceptas o no la hipótesis.

Una vez comprobada tu hipótesis es importante el tema de las conclusiones y recomendaciones.

No es suficiente solo llegar a conclusiones. Lo más importante al final es proponer recomendaciones para resolver la respuesta a la que te condujo la comprobación de la hipótesis. Es muy importante en recordar que a veces es muy fácil llegar a conclusiones, pero quizás es mucho más difícil proponer e implementar las recomendaciones.

Regresando al tema de la política en la que podemos usar este método de acercarse a la verdad; muchas veces puedes conocer un fenómeno, o sea, has llegado a conclusiones de por qué sucede un problema pero no fórmulas recomendaciones y lo peor es que si fórmulas recomendaciones no te pones o no existe un calendario en el tiempo para la implementación de tus recomendaciones. O sea, ¿qué medidas tiene que tomar? ¿quiénes lo van hacer? ¿en qué período de tiempo lo haces? ¿qué recursos necesitas? y muy importante de qué manera vas a verificar de que tus recomendaciones se estén cumpliendo.

No solo podemos decir “hay que buscar nuevos paradigmas para hacer política en el FMLN”; o decir “hay que hacer una reingeniería completa del FMLN”. Hacer esta afirmación es dejar incompleto lo que realmente quieres hacer, es decir, que tienes que formular un plan y responsabilidades, asegurarse que exista una vigilancia activa de que el plan y las responsabilidades se cumplan; de otra manera esas frases son realmente solo pomposidad política.

Recuerda que la verdad no son opiniones, ni las opiniones son la verdad.

Así Nayib Bukele ha dicho “que el “X” partido es todo de lo mismo” primero para creer esta opinión debes de ser curioso.

Para saber si lo que se opina es solamente una repetición de lo que opina alguien más o en otros países; y además revisar prudentemente las alternativas que te presentan. La frase “Es todo de lo mismo”; la está usando el señor Alvert Rivera secretario general del partidos de derecha español llamado Ciudadanos, y muy cercano a Bukele. Rivera, asociado al Partido neofascista español VOX, ha usado esta frase por muchos años. Esto último es una invitación de cuando hagas pensamiento crítico debe de ser altamente creativo, trata de no copiar formulaciones y repetirlas de manera demagógica.

PREGUNTA, PREGUNTA; PREGUNTA… Las preguntas nuevas son mejores que las respuestas ya existentes.