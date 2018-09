Dr. José J. Morales Chávez

MD, Cirujano, FRCS Canadá

Canadá

Contestando al artículo publicado por Héctor Samour en la Prensa Gráfica septiembre 13, 2018 sobre derechas e izquierdas.

Está de moda la discusión entre lo que es derechas e izquierdas. Samour aborda el problema desde el concepto de igualdad y libertad, entre otras; atribuyendo el mérito de la igualdad a la izquierda y el de la libertad a la derecha. Esto es por supuesto discutible y no se hablará en esos términos ya que se requiere otra discusión que ponga en tela de juicio a Hayeck y otros ideólogos de la “libertad neoliberal”, comparado con el pensamiento sobre los plebeyos expresado por Graechus Babeuf en su libro Manifiesto a los Plebeyos, hasta el concepto de “el otro” de Emmanuel Levinas (Totalidad e Infinito).

Muchos buscan el “cash all”, o sea, agarra todo. Hay muchos escritores, sobre todo, europeos, que niegan que exista una diferencia. La base de esta tesis es que ya fracasó el socialismo real; hay el fin de la historia (Fukuyama) y se llegó a la no existencia, a las opciones del triunfalismo capitalista. Jean Francois Lyotard en su libro “The Postmodern Condition. A Report on Knowledge”, comienza a anunciar lo que llama el hombre posmoderno.

Esta enunciación de Lyotard es continuada por Gillis Lipovestky (otro europeo), este autor expone que se terminaron las utopías y vivimos en tiempos distópicos. Esto plantea la caracterización del hombre hiper modern: “son adultos y más inestables, menos ideologizados y más deudores de la moda, son más abiertos y más influenciables, más críticos y más superficiales, más escépticos y menos profundos”.

El actor continúa ofreciendo una definición del narciso hiper moderno: “para él todo se ha convertido en objetos, todo es intercambiable… El narciso es el mascarón de la proa, de la era del vacío, sujeto cool, adaptable, amante del placer y la moda, hedonista y consumista… Miedosos de la enfermedad, miedoso a la vejez y altamente medicado”.

Por supuesto que la lectura fuera de Europa es diferente, ya que muchos pensadores se plantean una relectura de Marx, negando los dogmatismos impuestos por el socialismo real y buscando encontrar una interpretación que nos lleve al encuentro, de Mariategui, que acertadamente señalaba a los sectores indígenas del Perú como los pilares de la de la revolución de ese país.

Actualmente, como está bien señalado por Enrique Dussel, quien dice que estamos construyendo algo diferente que niegue la modernidad y atravesando la Transmodernidad donde sí sabemos lo que no queremos (el capitalismo) pero no sabemos todavía exactamente lo que realmente construiremos; pero será algo diferente. La definición de esta búsqueda no es de la noche a la mañana, pero el acercamiento a la respuesta podría ser lo que caracteriza las izquierdas de las derechas.

Por supuesto que hay muchas conceptualizaciones sobre el rol de la clase obrera como motor de la revolución. Fidel Castro quizás la definió como el pueblo “que tiene fe en sus propias capacidades de transformación revolucionaria de la sociedad”.

Aquí el pueblo es la convergencia de obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, intelectuales, etc. En un proyecto anticapitalista, anticolonial, feminista, antipaternalista y por la defensa de la madre tierra.

Este proyecto debe defender la vida, ser basado en consensos y factible de realizarse (E. Dussel).

Es interesante que la Prensa Gráfica dé espacio para esta discusión de Samour, eso quizás indica que no le tema a la conceptualización mencionada por Samour; NO ES PELIGROSO para el sistema.

Cuando la derecha se sienta amenazada en su poder de parte de la izquierda entonces nos acercaremos a la real definición de la izquierda que conduzca a los límites de la democracia capitalista y ponga en peligro la el capitalismo neoliberal. Esa peligrosidad a la democracia capitalista se manifestará lo que Boauventura llama el fascismo social de la derecha. Ese será el momento de ruptura en este se planteará las realidades sobre las hegemonías como centro de disputa en la historia (Gramsci).