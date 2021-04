SITTOJ en paro de labores por descontento en la elección del director del IML

Samuel Amaya

El Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) se concentró en las afueras del Instituto de Medicina Legal (IML) para anunciar un paro de labores pues aseguran que la próxima elección que habrá del director de la institución está en medio de una polémica porque los candidatos tienen conexión con el ex titular, Fortín Magaña.

Según el Sindicato, el director interino, Pedro Hernán Martínez, quien también busca que sea electo, con 8 directivos regionales de la institución, habrían atropellado los derechos laborales.

De igual FORMA, Martínez supuestamente está involucrado en actos de corrupción al no querer entregar cierta información que le es solicitada. Denunciaron que todos los que se han inscrito para que sean seleccionados, tienen una conexión con el ex titular, Fortín Magaña, quien no respondió a auditorías de mal manejo de recursos.