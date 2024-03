Sindicalista asegura que fue sancionado ser “un peligro”

Gabriela Sandoval

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Fondo Solidario para la Salud (SITRASALUD FOSALUD), Alberto Monge, aseguró, en una entrevista reciente de TVX, que la decisión de FOSALUD de suspenderlo, por supuesto “abandono” de trabajo, se debió a que denunció que no se les renovó el contrato a mujeres embarazadas y diversas carencias dentro de la institución.

“No soy un peligro para FOSALUD, soy un peligro para la administración de Carlos Núñez, porque he decidido denunciar la persecución que las compañeras embarazadas sufren, las carencias que nuestros compañeros interinos tienen y por querer hacer valer los derechos de los trabajadores”, dijo.

El secretario general de SITRASALUD afirmó que la escusa que puso el director de FOSALUD, Carlos Núñez, fue que él tenía 3 años de no presentarse a trabajar. “El director de FOSALUD dice que yo tengo 3 años de no trabajar, porque espero todo este tiempo para sancionarme, hasta hoy que denuncio el tema de las compañeras embarazadas, él quiere sancionarme”, comentó.

Monge desmintió las recientes declaraciones de Núñez, en las cuales afirmaba que solo eran dos mujeres embarazadas las que habían sido despedidas y luego reincorporadas tras la finalización de sus contratos. “El director de FOSALUD dio declaraciones en una radio afirmando que solo dos mujeres embarazadas habían concluido sus contratos y que ya habían sido reinstaladas, pero eso no es cierto, son seis las trabajadoras despedidas”, afirmó.

Según Monge, los despidos de mujeres embarazadas ocurren desde el año 2023, y además de que hay empleadas que llevan hasta tres años siendo contratadas como empleadas temporales y se les asignan tareas permanentes en la institución. “En FOSALUD, desde el año pasado se han producido despidos de mujeres embarazadas, lo cual es una práctica perjudicial para los trabajadores. Además, se contrata personal para realizar tareas permanentes bajo contratos temporales”, denunció Monge.

“La próxima semana presentaremos a las compañeras despedidas, quienes declararán que no solo hubo dos despidos, sino seis, y que no han sido reinstaladas.

Lo que afirmó el director es una falsedad”, señaló Monge.

Por otro lado, Monge afirmó que las unidades móviles de FOSALUD han sido utilizadas con fines políticos en la actual administración. Además, denunció la falta de respuesta de Núñez a las solicitudes de reuniones.

“Hemos solicitado reuniones con el director de FOSALUD desde mayo del año pasado, pero no hemos recibido respuesta alguna, ni siquiera nos contesta”, concluyó Monge.