Juan Castillo

El sábado 15 de junio fue publicado en un matutino que el Socorro Jurídico Informó que este año 2024, hasta el 16 de mayo han muerto 61 presos o privados de libertad en las cárceles del gobierno de Bukele.

Socorro Jurídico informa y a la vez denuncia tal hecho y atrocidad; sesenta y un muertos en las cárceles del gobierno, del 1 de enero al 16 de mayo, hechos criminales ampliamente denunciados también por el Movimiento de Victimas del Régimen – MOVIR – y organismos nacionales e internacionales defensores de Derechos Humanos.

¿Debemos los salvadoreños y salvadoreñas leer esta noticia como algo normal, aceptable?

Claro que no. No es normal que haya muertos por asesinatos, torturas, maltratos, por falta de medicamentos y atención médica, como ha sucedido especialmente desde la imposición del mal llamado estado de excepción, aunque las personas condenadas pierdan sus derechos ciudadanos, y, aún menos las no condenadas, que enfrentan procesos judiciales, NO pierden sus derechos humanos, no pierden su condición de seres humanos, de personas humanas.

¿Cuántos han muerto en las cárceles, habiendo sido condenados por asesinos, pandilleros extorsionistas; pero cuántos han sido asesinados llevados a la muerte, siendo inocentes, porque fueron capturados, por la policía y/o el ejército, porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? ¿A cuántos han asesinado por ser sindicalistas, estudiantes o de la oposición?

NO, no es aceptable el secuestro, la tortura ni la muerte de personas en manos del Estado. El gobierno salvadoreño y hoy nuevamente, los cuerpos represivos como son la policía y el ejército, y mucho menos el presidente tienen la facultad para hacer con el poder lo que se les venga en gana, para destruir la vida de nadie, o asesinar a ninguna persona.

Al contrario, el gobierno, el ejecutivo es para servir, proteger y obedecer al Pueblo, no para castigarle con represión y más medicina amarga.

¡No más muertes en las cárceles de El Salvador!

