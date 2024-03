La Selecta pasa de Bonaire a Argentina en su lucha por saborear la victoria

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Selecta pasó la página y se preparó este jueves de cara al encuentro contra la selección campeona del mundo, Argentina, este viernes, a las 6 de la tarde, en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia. El técnico español David Dóniga habló del empate que tuvo la azul y blanco contra Bonaire en el primer encuentro amistoso de la fecha FIFA.

“La idea es seguir preparando cada partido para ganarlo y con eso crecer de cara a junio que (es) donde nuestros compromisos claves empiezan. Seguro que en el análisis del partido vamos a sacar cosas buenas, el equipo va creciendo dentro de lo que planteamos. Hay un equipo más protagonista, tiene más progresión; más profundidad; más llegada; más finalización, nos cuesta acabar la fuga del gol es una cuestión de contundencia”, dijo el estratega.

Según el técnico de La Selecta, existió una evidente intención por ganar el encuentro, pero al final sellaron un empate (…). Hubo una mejora en el juego ofensivo y aseguró que le gustó la forma de la selección tanto en el primer tiempo como en el segundo, y por los condicionantes de tiempo, dividió la plantilla para jugar dos partidos en menos de 48 horas.

Lo que faltó en el primer tiempo, según el técnico, fue que los 11 tiros a puerta se hubiesen convertido en gol, pero, a pesar de los intentos que tuvieron Melvin Cartagena, Nathan Ordaz y Nelson Bonilla, no los concretaron.

La Selecta tuvo el control del partido y solo hubo algunas ocasiones que Bonaire intentó acercarse a la portería de la azul y blanco, tuvieron el balón con “criterio” por ambas bandas, algo que les permitirá valorar si la mejora del equipo en el bagaje, tanto en el ataque como defensa y a balón parado.

Dóniga dijo que la misma dinámica que tuvo la selección con Bonaire puede repetirse este viernes contra la selección Argentina.

En este encuentro, el jugador del Inter de Miami, Lionel Messi, no estará disponible para la selección albiceleste, pero, el estratega aseguró que la preparación de La Selecta será la misma, y enfatizó que le dan la misma importancia que a la selección que enfrentaron este miércoles.

“Que juegue Leo o no juegue no sé si es mejor o peor, porque el que entre va a tener un nivel altísimo, tener una nómina de jugadores que el que no viene del City viene del Inter de Milán, estamos en unas condiciones en las que no estamos para elegir”, señaló el estratega de La Selecta.