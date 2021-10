Se llega la semana más crucial de los últimos años para el deporte salvadoreño

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

“No hay chumpe que pase del 24, ni presidencias deportivas eternas”, solía sostener el cuestionado filósofo oriental, Confucio. Y siempre el tiempo termina dándole la razón. Por ejemplo y dado los antecedentes y ronchas, para el deporte salvadoreño se llega la semana de terminar con un ciclo de pesadillas o condenarlo a seguir en la desgracia. Específicamente y sin tantos rodeos, para este viernes está programada la Asamblea Extraordinaria de Federaciones afiliadas al COES, teniendo como plato fuerte la elección de un nuevo Comité Ejecutivo de este Comité. Y de nuevo las expectativas vuelven a encender las pasiones. En una esquina hay un sector que apuesta por echar al buey de la barranca y por el otro, “el inquilino de la torre” no ha dicho esta boca es mía abonando más drama y misterio a lo que puede ser el desenlace de esta crucial elección. Extraoficialmente se sabe que la mayoría de federaciones, de unas cuarenta afiliadas al COES, ya no soportan al “rey midas de la torre” y ya sea por la vía secreta o por mano alzada, irán con todo para terminar con el “fulano olímpico”, asestándole una paliza electoral “tipo NI”, de esas que despejan toda duda, dejando quemados para siempre a los que un día se creyeron turistas eternos con récord de millaje por el mundo. Prácticamente y como no hay lunas de miel eternas, todo apunta a que la máxima figura del olimpismo local, no pasará de este viernes y tendrá que sacar sus cositas de la suite olímpica. No obstante y como en las anteriores elecciones siempre ha resultado un sopa de pitos para federativos de poca materia gris, las expectativas están enfocadas en “bueno y ahora con qué y sin tener nada, saldrá este tipo para intentar sorprender? ¡Ya casi, ya casi lo sabremos!