Se filtra nueva caida de los juegos olimpicos de Tokio

@DiarioCoLatino

El diario británico «The Times» informó en las últimas horas que, «en privado, el gobierno nipón ya sabe que los Juegos Olímpicos reprogramados para celebrarse en Tokio del 23 de julio al 24 de agosto del presente año, ya no se realizarán este verano y quiere asegurar la sede para el 2032».

Lo anterior a raíz de que no logra despejarse la incertidumbre sobre la lucha que el gobierno japonés libra contra la pandemia del coronavirus que el año pasado obligó a la suspensión de esta olimpiada en la capital japonesa.

Contradiciendo la postura gubernamental sobre la celebración de este evento, el ministro del gabinete Taro Kono, dijo recientemente que «cualquier cosa puede suceder», haciendo saltar las dudas y pesadillas sobre la celebración de esta fiesta deportiva universal y la consecuente posibilidad real de que el COI debería estar pensando en un plan B o C ante cualquier eventualidad.

En pocas palabras, Kono abrió la puerta a una posible cancelación y a la vez dio mayor crédito a las recientes encuestas que revelan que el ochenta por ciento por ciento de los japoneses cree que estos Juegos no deberían de llevarse a cabo o no se llevarán a cabo.»Yo diría que cualquier cosa es posible y todo puede ocurrir», sostuvo Kono, un ex ministro de Defensa y actual ministro de Reformas Administrativas y Regulatorias, durante una conferencia.

Kono, quien es un funcionario clave en el gobierno nipón, no excluye la eventualidad de una anulación, dado que Tokio y otros diez territorios aledaños se encuentran en estado de emergencia hasta el 7 de febrero en su lucha para contener el Coviv-19. Reportando unas cuatro mil muertes en casi un año, Japón ha sido uno de los pocos países que mejor han manejado esta pandemia.