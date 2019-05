“Se deben recuperar los sueños que la población depositó en el FMLN”

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Más de 3,000 solicitudes fueron entregadas para la inscripción de aspirantes para diferentes cargos de dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y renovar el rumbo del mayoritario partido de izquierda en el país.

Consientes que es necesario recordar el objetivo principal del partido que es trabajar por y junto al pueblo, fueron cientos de militantes, entre mujeres, jóvenes y veteranos los que se avocaron a las diferentes sedes a inscribirse confiados en obtener un lugar en la dirigencia, entre ellos Atilio Montalvo, conocido durante la guerra civil como el Comandante Salvador Guerra.

“Salvador Guerra” afirmó que su motivación para formar parte del Consejo Nacional ha sido contribuir para volver a hacer grande al “Frente”, recuperar los sueños y proponerle al país una patria mejor.

“Se deben recuperar los sueños que la población depositó en nosotros, los sueños de la militancia, de los veteranos caídos, y en secuencia con los de San Romero de América con su doctrina de justicia social; los de Farabundo Martí con sus postulados revolucionarios, los de Mélida con el de organizar un movimiento social que luche por la justicia, los de Schafik Hándal en su estrategia de democracia; ese el legado de principios que tenemos, no de copiar o calcar, tenemos que ir a nuestras raíces y sobre esa lógica tener una buena lectura de la realidad”, manifestó el militante.

La historia política de Montalvo data desde 1972, cuando se unió a las Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo Martí” (FPL), “el más antiguo de los cinco grupos armados que conformaron en 1980, el FMLN”.

En el tiempo de la guerra en El Salvador dirigió el frente central, sirvió en Cabañas, San Vicente, Guazapa, Usulután, Morazán, entre otros, dado que era el primer jefe militar de las fuerzas guerrilleras de las FPL, es decir, el tercero en la organización, después de Salvador Cayetano Carpio, Comandante Marcial (Sustituido tras su muerte por el ahora Presidente Salvador Sánchez Cerén, conocido como Leonel González), y la profesora Mélida Anaya Montnes, conocida como Comandante Ana María, la segunda al mando de las FPL, y quien también falleciera en 1983.

En 1974 tuvo la oportunidad de viajar a Vietnam en una delegación de estudiantes de intercambio en Hanói. Luego de terminado el periodo de intercambio, Montalvo decide quedarse ocho meses más para conocer más “el terreno y experiencias militares”, es decir la formación militar para el tipo guerrillero que años después pondría en marcha en los diferentes frentes de guerra en El Salvador.

Aunque siempre perteneció a la militancia, luego de haber estado 20 en la guerra de guerrillas urbanas primero, y guerra civil después, el izquierdista decidió alejarse de la política para terminar sus estudios en economía y dedicarle más tiempo a su familia y a su profesión.

“Mi filosofía era que, en la guerra había que entrenarse para el armamento y la disciplina militar, y cuando llegamos a la paz, tenía que trabajar para insertarme”, detalló el militante que estudió finanzas también en Nueva York y cuenta con una maestría en Administración Pública.

Pese a tener 27 años de no participar en la estructura partidaria, siempre ha sido militante y ha aportado al sector profesional y académico. Según el excomandante, la situación del partido es difícil, por lo que decidió inscribirse para aspirar ser parte del Consejo Nacional y trabajar con sectores abandonados, y de ser posible ser miembro de la Comisión Política del FMLN.

“Decidí participar porque son elecciones internas donde no se repartirán puestos, sino que se asumirán responsabilidades históricas. La clase media e intelectualidad ha sido abandonada (…) además se deben recuperar prácticas como los valores y principios; se debe volver a hacer grande al Frente con ética y probidad”, señaló Montalvo, para quien la fortaleza del FMLN son los veteranos, la juventud y las mujeres.

Expresó que, a pesar de sus compromisos profesionales, decidió tomar el reto al ver que “los compañeros que han venido dirigiendo el FMLN se han ido separando”.

“Quiero aportar un poco de su experiencia desde el Consejo Nacional, ya que sería mucho abuso que estando fuera por tanto tiempo quiera venir a dirigir el partido como secretario nacional, se debe respetar a otros compañeros que han estado y pueden dar seguimiento al partido mientras se recompone”, dijo Guerra.

“Hay veteranos que se acercaron esperanzados en que el FMLN se puede recuperar. No es fácil lograrlo en poco tiempo, pero si somos radicales con el cambio de algunas prácticas como las de exclusión y no solo de la militancia. Si el FMLN va a querer gobernar para todos y hacer una propuesta para sacar adelante al país, tiene que estar en un contacto permanente con la gente y eso no pasa por una estrategia de territorio, sino por una de identificación de necesidades”, agregó.

Si bien reconoce que ha habido un aporte positivo del FMLN, el ahora economista señaló que también ha habido errores. “No estoy para juzgar a los dirigentes que han estado, eso la historia lo va a hacer. Se necesita un cambio radical, se necesitan recuperar muchos valores y postulados”, subrayó.

De acuerdo al profesional en economía, se debe romper el mito de que en el país los pobres tienen que educarse para que haya movilidad social y que esta los llevará a ser igual que los ricos. “Se han hecho cosas para disminuir la desigualdad, pero el empleo sirve para sobrevivencia, no para generar riqueza, porque el empleo crea riqueza para otros, no para los pobres”, comentó.

Asimismo, explicó que es necesario “un país donde la mayor parte de personas generemos riqueza para que podamos desarrollarnos; hacer un país de oportunidad con leyes y con la intermediación del Estado porque solo no se puede salir adelante”.

En cuanto a la relación con el mundo, Montalvo calificó como desafortunadas las declaraciones de la futura canciller de la República, Alexandra Hill sobre que “no hay que morder la mano al que nos da de comer”, en referencia a la actual coyuntura política respecto a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la República Popular China.

“Yo diría que quien muerde la mano es el actual gobierno norteamericano con su política de persecución de migrantes y en especial de los salvadoreños. El mundo es multipolar, si volvemos a la unipolaridad, creyendo que Estados Unidos va a permitir que El Salvador se desarrolle estamos perdidos. Que van a venir a invertir un par de millones empresas norte americanas es posible, pero que eso signifique desarrollo para el país es mentira ¿cuánto tenemos de relación cercana con Estados Unidos?, esta ha sido siempre y no quiere decir que para el país haya significado desarrollo”, explicó.

Para el ex jefe guerrillero, creer que solo con tener una relación con Estados Unidos se logrará el desarrollo no es cierto, “se necesitan como cuatro motores para lograrlo” y el problema principal es el desarrollo del país”, advirtió.

La Comisión Especial Electoral prevé que las asambleas sectoriales inicien la segunda quincena de mayo; el 19 será la Asamblea de Mujeres y el 26, la de Juventud. Las elecciones internas están programadas para el 16 de junio.

Finalmente Montalvo felicitó a los más de tres millares que se han inscrito para aspirar en algún cargo de dirección, a quienes calificó de valientes, por el momento en que se deciden, y no duda que el FMLN saldrá fortalecido.