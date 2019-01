Sandra Valiente: quiero mandar un mensaje para que a las mujeres no les gane el miedo

@DiarioCoLatino

Sandra Valiente, entrenadora de Atletismo y que en los últimos días ganó notoriedad por su demanda judicial contra el gerente técnico de la federación de Atletismo, accedió a hablar ampliamente con Diario Co Latino sobre el caso.

– En los últimos días se conoció la demanda que interpuso contra Roger Manzur, gerente técnico del Atletismo

¿Cómo se llegó hasta un Juzgado Especializado?

Yo desconozco el problema que él tiene conmigo, porque lo consideraba una persona que me tenía cariño, pero después de sus insultos y mal trato, no es así. Creo que su malestar se ha generado por situaciones de criterio técnico en las que yo, profesionalmente y por mi experiencia, no he estado de acuerdo con él. Y es que, en la búsqueda de resultados locales e internacionales, yo tengo mi propia metodología y mis propios medios de trabajo para el rendimiento deportivo, cumplimiento de objetivos y pronósticos.

– ¿Tiene el señor Manzur los títulos profesionales para fungir como gerente técnico?

La verdad, creo que los títulos tendríamos que verlos porque yo nunca los he visto. Pero, más allá de eso, considero que si fuera por capacidad, una persona que es jefe tiene que ser un líder, no un jefe que quiere hacer las cosas a través de la violencia y las agresiones verbales de opresión. En mi condición de mujer, yo no estoy aquí para que me quieran, estoy aquí para dar récords, resultados y triunfos al país, lo cual he cumplido a través de los años.

– ¿Seguirá adelante con la demanda o podría dar un paso al costado?

No, no, no. Antes muerta que de rodillas. Seguiré con la demanda porque quiero sentar un precedente y mandar un mensaje para que a las mujeres no les gane el miedo y hagan las cosas (denuncias) en el momento que tengan que hacerlas. Llegué a este extremo después de hacer todas las gestiones ante la federación, sin obtener ni una sanción contra este señor que, al igual que yo, es empleado. Fue por ello que al no tener una respuesta de la federación recurrí a las instancias legales.

– ¿Considera que el trabajo con sus atletas se ha visto afectado por decisiones de la gerencia técnica?

La verdad es que sí. Porque si me hubieran dado las condiciones que tiene el entrenador venezolano de lanzamientos -que no tiene él la culpa- yo hubiera tenido mejores resultados con los lanzadores a mi cargo. Pero argumentando que el lanzamiento de martillo es “peligroso”, a mí me limitaron el tiempo a dos horas (12:30 m a 2:00 p.m.) y al extranjero le dan toda la tarde para que trabaje con sus lanzadores. Obviamente, eso genera cierta ventaja para él y desventaja para mí.